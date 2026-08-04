Kike García sufre una lesión en el tendón del bíceps femoral de su pierna derecha y será operado este miércoles

Kike García, en un partido con el Espanyol. - Europa Press/Contacto/David Ramirez

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha confirmado que el futbolista conquense Kike García, delantero de 36 años, sufre una lesión en el tendón del bíceps femoral de su pierna derecha y también que este próximo miércoles pasará por el quirófano para ser operado.

"En el partido amistoso disputado entre el RCD Espanyol y el Middlesbrough FC en el Riverside Stadium, Kike García tuvo que ser sustituido en el minuto 18 por unas molestias físicas", señaló este martes el club periquito en su página web.

"Las pruebas médicas realizadas en el delantero blanquiazul en las últimas horas confirman una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha", informó el breve comunicado de prensa.

"El futbolista será intervenido este miércoles. Su evolución marcará los plazos de recuperación y disponibilidad para volver a la dinámica del equipo", zanjó la nota sobre un Kike García clave para su entrenador.