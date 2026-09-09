Kiko Femenía, baja en el Getafe por lesión en el bíceps femoral del isquiotibial

El futbolista del Getafe CF Kiko Femenía durante el encuentro frente a CA Osasuna de LaLiga EA Sports. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Getafe CF Kiko Femenía ha causado baja por lesión y no podrá jugar este domingo contra el Deportivo en el Coliseum en la quinta jornada de LaLiga EA Sports debido a una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, según ha comunicado este miércoles el club madrileño.

"Tras las pruebas médicas realizadas a Kiko Femenía, el jugador sufre una rotura en el bíceps femoral del isquiotibial de la pierna izquierda. Se encuentra pendiente de la realización de las pruebas médicas complementarias pertinentes, con el objetivo de determinar con mayor precisión el alcance de la lesión", expresó el comunicado.

Femenía, cuya disponibilidad dependerá de su evolución, se suma a las bajas por lesión de Abdel Abqar, Christantus Uche y Juanmi Jiménez, así como la de Zaid Romero, que cumplirá sanción por doble amarilla en el anterior partido, para el encuentro frente al Deportivo.