Kiko Olivas: "Confío en que se dé ese milagro en este año que nos ha ido todo al revés"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Valladolid Kiko Olivas dejó claro que deben tener claro que les queda "una posibilidad" de mantenerse en LaLiga Santander, que pasa en primer lugar por ganar a un Atlético de Madrid que se juega el título, y no renunció a darlo todo por aprovecharla porque confía "en que se pueda dar ese milagro" en un año donde todo les ha ido "al revés".

"Tenemos que pensar que nos queda una posibilidad. Venimos de una semana bastante dura y que nos ha afectado bastante porque esperábamos otro resultado, pero queda una y a esa nos agarramos. Tenemos que confiar y luchar hasta el final", expresó Olivas este miércoles en rueda de prensa.

El central insistió en "ir a por todos y olvidar todo lo demás que no suma". "Tenemos que afrontar el partido creyendo en esa posibilidad que queda por muy difícil que sea. El Atlético se está jugando algo importante, pero jugamos en casa y nos jugamos mucho más que ellos, tenemos que salir con esa fuerza y con todo lo que tengamos dentro", advirtió.

El andaluz, que se ha pasado todo el año fuera por una lesión de rodilla, no quiso buscar excusas de la mala temporada en "pequeños detalles" que les hayan podido afectar porque "los puntos son los que son". "No han salido las cosas como queríamos y hay que mirar lo que hemos hecho mal, pero ahora sólo nos queda centrarnos en el sábado porque puede cambiar toda una temporada y eso es más importante que todo lo que ha pasado", remarcó.

"No lo quiero pensar", replicó sobre la amplia posibilidad de descender. "Yo sigo agarrándome a esa posibilidad y sigo pensando que algo bueno nos tiene que pasar y me tiene que pasar. No me rindo hasta que esté todo decidido. Es difícil de aceptar esta situación, pero tenemos que adaptarnos y sobrellevarlo, yo confío en que se pueda dar ese milagro en este año que nos ha ido todo al revés", deseó.

"Los ánimos están bajos, ha sido una temporada muy dura. Teníamos las expectativas de ganar un partido o más de estos últimos, y es un golpe más, pero si el sábado no salimos con optimismo y creyendo que podemos ganar, pues no salimos a jugar. Yo he sufrido mucho para llegar con la posibilidad de jugar un partido y no me voy a venir abajo. Queremos acabar ganando por nosotros y por la gente que nos está apoyando y luchando", manifestó Olivas.

El defensa defendió al presidente y dueño del club, Ronaldo Nazario, ausente en el palco del Reale Arena el pasado domingo. "Siempre ha mantenido la misma línea de apoyo incondicional al cuerpo técnico y a la plantilla. Yo no estoy pendiente de quien está en la grada, salimos a jugar sabiendo que nos apoya siempre", zanjó.

"Ya tenemos bastante con lo nuestro para historias de primas, nos da igual, no queremos saber nada del tema", aseveró el central sobre la posibilidad de un premio monetario por ganar al Atlético, que sólo valdrá si Huesca y el Elche fallan. "El Valencia está en una buena dinámica y el Athletic saldrá a hacer un buen partido porque no creo que se quiera ir con una derrota. Es una posibilidad difícil, pero existe y hay que ir a por ella", sentenció.