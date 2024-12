La Kings League anuncia su llegada a Brasil en 2025

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Kings League, el fenómeno global de fútbol 7 impulsado por el exfutbolista y empresario Gerard Piqué, ha anunciado este jueves su llegada a Brasil en 2025, un paso más en su proceso de expansión global y se suma a la reciente puesta de largo de la liga italiana y de su primer mundial de naciones que se disputará en el país transalpino del 1 al 12 de enero de 2025.

La Kings League Brasil, que se convertirá en la cuarta liga del ecosistema Kings, estará liderada por leyendas del fútbol mundial de la talla del Balón de Oro Kaká que desempeñará el rol de Presidente o Neymar Jr y Vinicius como propietario de un equipo.

Streamers y creadores de primera línea como Gaulês, Cris Guedes, Cerol & Nobru, Jon Vlogs, Paulinho o Loko & Luquet4, Oestagiario, Coringa, Nyvi Estephan, Ludmilla, KondZilla & Michel formarán parte también de la nueva competición como presidentes.

Brasil no solo tendrá su propia liga nacional, sino que también participará en la primera edición de la Kings World Cup of Nations junto a otros 16 equipos de diferentes países. El acontecimiento, que se disputará en Italia en enero de 2025, acaba de sumar a Estados Unidos, con el boxeador e influencer Jake Paul a la cabeza, Alemania, liderada por Mario Goetze, Turquía y Corea del Sur, con el jugador del PSG y ex del Valencia CF Kang-In Lee, entre otros.

Desde su inicio, la Kings League se ha convertido en una de las competiciones deportivas más seguidas a nivel digital en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 21 millones de personas siguen la competición a través de las distintas plataformas y redes sociales del formato y el Mundial celebrado en México alcanzó más de 200 millones de visualizaciones en total, donde solo en la final de Monterrey tuvo más de 24 millones de visualizaciones.