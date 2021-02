Koeman: "Es absurdo que habléis tanto de Messi pero su respuesta me gusta"

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha calificado de "absurdo" que se hable tanto de la filtración del contrato de Leo Messi y ha asegurado que se queda con su respuesta, igual que la del equipo en general, sobre el terreno de juego.

"Es algo absurdo que habléis de este tema de Messi tres días. El equipo y Leo han respondido de la manera que me gusta, porque es intentar dejar las cosas de la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en su juego. Estoy muy contento con el equipo", aseguró en rueda de prensa.

Además, reiteró que en casos así, él y su 'staff' saldrán a defender a Messi y a quien haga falta. "Si hay algo de voluntad de hacer daño a un jugador, mi cuerpo técnico y yo haremos lo posible para defenderlo. Cuando salen cosas, es importante estar todavía más unidos en el vestuario", apeló.

"Puede venir de muchos sitios, siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro. Pero, como entrenador, voy a defender a mis jugadores y a mi club, y estas filtraciones no son buenas. Son de tener mala intención, como dije el otro día", comentó sobre esa filtración.

En cuanto a tener que ejercer de portavoz por la ausencia de un presidente, aseguró que no le importa a la par que confirmó que espera que el club tenga pronto un nuevo dirigente y una nueva Junta Directiva.

"Sabía que era un momento complicado por muchas cosas, a mí no me importa ser el portavoz pero soy el entrenador, que tiene una función importante en el club. Si las cosas funcionan, todo es más fácil pero claro que necesitamos un presidente. En el Barça no puede ser que no haya presidente. Veremos quién será, para planificar el futuro de este gran club", argumentó.

De cara a los cuartos de final de la Copa del Rey, ante el Granada CF, aseguró que les espera un partido distinto al del 0-4 en LaLiga Santander. "Es un partido diferente, porque es de Copa y son distintos a los del campeonato. No hay que olvidar que al inicio del partido de Liga tuvimos complicaciones para hacer nuestro juego. Espero un partido complicado", auguró.

"Sí que es verdad que la Copa está más cerca, y la tenemos en nuestras manos pese a tener un rival complicado por delante. En LaLiga, el Atlético está fuerte pero es intentar presionar y ganar nuestros partidos por si falla el Atlético. Es lo único que podemos hacer ahora porque ya hemos perdido puntos donde no se podían perder", repitió.

"Todibo no entra en mis planes para esta temporada. Le hemos ayudado buscando otro destino al del Benfica. Es un jugador que tiene que jugar. No hemos hecho fichajes pero los grandes han gastado poco, económicamente los clubes tienen muchos problemas", señaló sobre el escaso mercado de invierno.

En cuanto al regreso de los lesionados Gerard Piqué y Ansu Fati al equipo, se mostró prudente. "Poner fecha no es bueno. Ojalá que puedan participar en estos partidos, pero no tengo la seguridad. Están en camino de recuperación, ya veremos", manifestó.