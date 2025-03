Koeman: "España quiere que el partido sea diferente"

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Países Bajos, Ronald Koeman, se mostró con ganas del enfrentamiento de este domingo contra España y en Mestalla, con muchos alicientes y muy buenos jugadores para ver un "gran partido", después de una ida donde la 'Oranje' fue mejor.

"España quiere que el partido sea diferente porque estuvimos muy bien en el partido, durante mucho tiempo. Los dos equipos pueden aprender del partido del jueves y quieren hacer las cosas mejor, con balón y sin balón", dijo en rueda de prensa este sábado.

"Espero un partido interesante porque los dos equipos quieren jugar con mucha intensidad, los dos equipos quieren presionar, quieren jugar, tienen muy buenos jugadores con balón. Ojalá que tengamos el mismo partido, porque fue a gran nivel", añadió.

Con todo, Koeman dio el papel de favorito a una España que lleva 22 partidos sin perder y juega en casa. "Son un poco favoritos, por el resultado final en Holanda, que jueguen en casa, son los campeones de la Liga de Naciones, de la Eurocopa del verano pasado, tienen un poco de ventaja de ser favoritos. Respetamos a España y ellos también a nosotros", afirmó.

Además, el técnico neerlandés elogió a Lamine Yamal pero apuntó a la calidad que tiene también su equipo. "No me gusta hablar de jugadores individualmente, la calidad existe en todo el equipo. Hay jugadores muy buenos como Lamine, pero el otro día fuimos capaces de controlarle. Nunca se puede controlar totalmente", afirmó.

"Tenemos muchos lesionados en esa posición izquierda y tiene que jugar otro. Los demás también tienen que ayudar. Ellos también tienen que defender a nuestros extremos, nosotros también tenemos a muy buena gente arriba", añadió.

Por otro lado, Koeman restó importancia a las declaraciones de Nico Williams sobre pintar la cara a los holandesas en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones. "No soy partidario de poner entrevistas de jugadores. El jugador le conozco desde fuera, muy bueno, que respeta a los demás. 'Pintar la cara', ya veremos mañana, creo que también ha pedido perdón, no pasa nada", dijo.

"Mestalla es un gran campo. El Valencia es un club grande, no estuve mucho tiempo aquí, pero ganamos la Copa del Rey. No me gusta si Valencia está sufriendo, pero es verdad que un club, para lograr sus objetivos, necesita una tranquilidad importante, tantos cambios no es la manera de mejorar las cosas", afirmó.

"Tengo muy buenos recuerdos de este campo. Como entrenador del Ajax jugamos también contra el Valencia aquí. Recuerdo los partidos de Copa. No todo ha sido malo. Como visitante no piensas que te van a ayudar. Hay mucho respeto de los españoles hacia nosotros y ojalá que tengamos nuestra ayuda de aficionados como España tuvo en Róterdam", añadió.

Además, el técnico fue preguntado por Frenkie de Jong y por el joven español Dean Huijsen. "Estamos contentos que De Jong está otra vez a su nivel, para nosotros es muy importante. Venía de enfermedad. Está bien para jugar mañana. No me meto en su contrato, ni su relación con el Barça. Tiene que seguir jugando y está contento en Barcelona, para mí no hay razón para que no siga", dijo.

"Es un central joven todavía y lleva muy buena trayectoria, tiene un gran futuro. Ha elegido España, es su derecho, pero nosotros también tenemos muy buenos centrales. De color de pelo se parece a mí, está más delgado, ojalá que marque los mismos goles que yo pero defensivamente es bueno. Debutar a su edad con la absoluta de España, jugar con personalidad, es muy bueno", terminó.