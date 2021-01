Koeman: "Nos toca jugar bien y tenemos que cumplir"

Ronald Koeman, head coach of Barcelona, attend a training session at La Cartuja Stadium, one day before the Spain Super Cup against Athletic Club Bilbao on January 16, 2021 in Sevilla, of Spain.

Ronald Koeman, head coach of Barcelona, attend a training session at La Cartuja Stadium, one day before the Spain Super Cup against Athletic Club Bilbao on January 16, 2021 in Sevilla, of Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que tienen que "cumplir" y jugar bien en el estreno en la Copa del Rey, este jueves ante el Cornellà en los dieciseisavos de final, un duelo a partido único en campo de hierba artificial que no puede ser "excusa" de un mal resultado.

"No sé cuanto hace que muchos de nuestros jugadores no han jugado en un campo artificial y siempre cuesta porque el fútbol es diferente. Pero hay que prepararse y no es excusa de no jugar bien porque sea un campo artificial, nos toca jugar bien y tenemos que cumplir", aseguró en rueda de prensa.

Se miden al Cornellà, verdugo del Atlético de Madrid, por lo que están avisados del peligro que conlleva relajarse o no estar bien. "Sabemos que en Copa siempre hay sorpresas. Equipos de Segunda B que juegan en su casa, en campos de hierba artificial que no estamos acostumbrados. Es complicado", reiteró.

Además, cree que para el Cornellà será una motivación extra recibir al Barça. "Para ellos es el partido del año, para nosotros es el siguiente partido. Lo preparamos con seriedad, tenemos que pasar porque somos el Barça pero es complicado, dependerá mucho de la mentalidad del equipo que pongamos mañana", alertó.

"Seguramente los jóvenes de nuestra plantilla y uno o dos jugadores del B están más acostumbrados de jugar en este tipo de terrenos, como en el fútbol base en los partidos fuera, los jóvenes están más acostumbrados", comentó al respecto, dando a entender que tirará de Araujo, Mingueza o Riqui Puig, además de jugadores del filial como Collado o De la Fuente.

Koeman reconoce que el equipo quedó "jodido" tras perder la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club, en una final que tenían dominada casi al final de los 90 minutos y que se escapó en la prórroga. "Estuvimos jodidos, normal. Sobre todo el día después, pero tiene que ser así. Estábamos bien últimamente, hay que salir adelante", apuntó.

Por otro lado, sobre la sanción de dos partidos a Leo Messi por la expulsión en esa final, confía en que el recurso del club tenga efecto. "El club me ha dicho que son dos partidos, no estoy de acuerdo y ya veremos, hay cosas que se pueden defender y ojalá reduzcan su sanción. Si no, jugamos dos partidos sin Leo", sentenció.

"Hemos entrenado, Leo ha entrenado con muchas ganas y no he visto nada raro en él. Todo el mundo estaba triste por el resultado final, pero vamos adelante y estamos en camino de mejorar cosas. Defensivamente tenemos que mejorar, pero Leo está muy metido en el tema de mejorar", comentó sobre Messi.

En cuanto a que el PSG reconozca abiertamente su interés en el argentino, Koeman les devolvió la moneda. "Si a mí me preguntan interés por Neymar y Mbappé digo que sí. No sé que puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos. Hay que intentar tener la mejor plantilla posible", manifestó.

Y, sobre el posible fichaje del central Eric Garcia, no quiso abordar el tema. "Siempre he dicho que no soy quien tiene que mandar económicamente en un tema de fichaje. Si el club piensa que no es posible, no lo es y vamos adelante con lo que tenemos", se sinceró.