Koke: "Soy 'cholista' a tope, un 200%"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha asegurado que la intensidad del técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone no es una pose y que es igual "entrenando que en el campo", además de declararse "'cholista' a tope", a un "200%".

"Soy 'cholista' a tope, un 200%", señaló a Alberto Casado y Rober Bodegas, componentes de Pantomima Full, en el programa 'Un 0-0 con...' de Tanqueray 0.0%. "Estamos entrenando y es igual que en el campo. Lo vive así. No sé si hay gente que es capaz de forzar ese plano frente a la cámara, pero desde luego, él no", apuntó.

En una divertida y distendida charla, Koke desveló también con qué o contra qué jugadores le ha gustado más jugar. "Messi es Messi, y me gustaba mucho ver jugar a Henry, era muy estético. Del Atleti, Agüero era muy bueno, Simao, Torres...", enumeró, antes de contar entre risas quién se prepara más las celebraciones de gol. "Antoine -Griezmann- hace sus celebraciones y le gusta ese rollo. Se divierte, y eso es bueno", indicó.

El centrocampista madrileño, que confesó que uno de sus ídolos de pequeño era Juninho, habló también de cómo le llaman en el vestuario. "Me llaman de todo, los jóvenes incluso me llaman Jorge. Si alguno de los nuevos me llama 'Kokinho', le doy una colleja", bromeó.