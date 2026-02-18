Koke: "Un 0-2 tenemos que saber cuidarlo bien y no lo hemos hecho"

Koke Resurrección, en un partido con el Atlético de Madrid. - Europa Press/Contacto/KURT DESPLENTER

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, ha subrayado que "un 0-2" es un resultado para "saber cuidarlo bien" y por eso ha lamentado que él y sus compañeros "no" lo hayan "hecho" durante el partido de ida en los dieciseisavos de final en la Liga de Campeones, saldado con un 3-3 en su visita al Club Brugge.

"Nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado. Ha sido una montaña rusa, como está pasando todo el año. Y tenemos que estar más concentrados sobre todo en las jugadas a balón parado. A mí se me escapa justo el '7' y en los rechaces de nos hacen el gol y luego en la siguiente jugada nos meten otro. Entonces, sabemos lo difícil que es ganar en Champions fuera de casa y con un 0-2 tenemos que saber cuidarlo bien y no lo hemos hecho", declaró a Movistar Plus+ desde el Jan Breydelstadion.

"Incluso otra vez luego nos hemos vuelto a poner por delante y otra vez nos vuelve a pasar que nos empatan el partido. Sabemos que es un campo difícil, que aquí por ejemplo el Barcelona empató y solo ha podido ganar el Arsenal en esta Champions. Tenemos que cuidar esos detalles; cuando nos ponemos por delante, saber mantener el resultado", insistió Koke.

Así, valoró el 1-2. "Justo en la siguiente jugada también nos hacen el segundo y el equipo ha ido a por el partido, ha tenido alguna ocasión de Alex y también el gol con el que nos hemos encontrado en propia puerta. Luego ellos han ido al ataque, han tenido más el control por decir así del partido, han subido mucha gente arriba y nos han hecho el empate", agregó.

Por último, apeló a la afición del Riyadh Air Metropolitano de cara al encuentro de vuelta. "Necesitamos, como pasó el otro día en el partido de semifinal contra el Barcelona o como siempre vienen haciendo, que siempre nos están apoyando. Y como hacemos siempre, cuando estamos todos juntos, sobre todo cuando estamos en casa, somos un rival muy difícil y seguro que, si estamos todos juntos, vamos a pasar la eliminatoria", concluyó.