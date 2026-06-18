Konaté ficha por el Real Madrid hasta 2030

El central francés Ibrahima Konaté, durante un amistoso de la selección de Francia previo al Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Pauline FIGUET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El central francés Ibrahima Konaté se convirtió este jueves en nuevo futbolista del Real Madrid, club al que llega tras finalizar contrato con el Liverpool inglés y con el que firma un nuevo vínculo para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

"El Real Madrid CF e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", indicó el comunicado de la entidad merengue en su página web.

El jugador parisino, de 27 años, se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección francesa, aunque en el primer partido ante Senegal no tuvo minutos. A final de temporada, anunció que no renovaría con el Liverpool, por lo que llega al Real Madrid sin coste de traspaso.

Konaté se formó en las categorías inferiores del Paris FC y del FC Sochaux-Montbéliard, club con el que debutó como profesional en 2017, mismo año que lo firmó el RB Leipzig, convirtiéndose en uno de los centrales jóvenes con más proyección, gracias a un rendimiento que no pasó desapercibido para el Liverpool.

El conjunto inglés lo fichó en el verano de 2021, convirtiéndose en compañero habitual del neerlandés Virgil van Dijk en el centro de la zaga. Como 'red' disputó más de 180 partidos oficiales y levantó una Premier League (2025), una FA Cup (2022), dos Copas de la Liga (2022 y 2024) y una Community Shield.

Ahora, llega al Real Madrid de José Mourinho para reforzar una demarcación castigada en los últimos años por las lesiones graves de Éder Militao y David Alaba -que ya no pertenece al club-, y que cuenta en plantilla, además, con el recién renovado Antonio Rüdiger y los españoles Dean Huijsen y Raúl Asencio.