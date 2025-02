Laia Aleixandri: "El gol nos lo meten de la forma más tonta posible"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Laia Aleixandri ha lamentado el gol encajado por la selección nacional frente a Inglaterra "de la forma más tonta posible", siendo el único del partido y el del triunfo inglés (1-0) en la jornada 2 de la Liga de Naciones, dentro de un Grupo A3 que se ha apretado por la victoria (0-1) de Portugal en su visita a Bélgica.

"Creo que ellas han planteado un buen partido, han estado intensas, juegan en casa, pero nosotras ya lo sabíamos de antemano, teníamos que anticiparnos a eso y creo que durante parte del partido ellas se han hecho con el partido", dijo Aleixandri a RTVE desde el Estadio de Wembley.

"Luego hemos tenido control, hemos tenido nuestras ocasiones, pero creo que el gol al final nos lo meten de la forma más tonta posible y nosotras las que tenemos no las metemos. Y esto en Europa, con equipos como Inglaterra, te marca un partido", avisó la defensa del Manchester City.

No en vano, la lesión a última hora de Teresa Abelleira hizo que la seleccionadora Montse Tomé pusiera a Aleixandri de pivote. "De Tere no sabemos nada de las pruebas, al final también ayudando al equipo como puedo. Sí que es verdad que hacía mucho que no ocupaba esa posición", aludió a su desempeño en el centro del campo.

"Pero siempre intentando sumar, intentando adaptarme al equipo y es lo que se necesita. Sí que es verdad que nos ha marcado un poco, pero bueno, es fútbol; o sea, 11 contra 11 y al final no hemos podido hacernos con el partido", indicó Aleixandri al respecto.

Luego señaló que el próximo encuentro de este torneo ante Portugal será un "gran reto" para ellas "sin duda". "Creo que hay mucha confianza en este equipo. Creo que también hay que revisar este partido, estos dos partidos, y seguro que podemos ser mejor selección; y así será contra Portugal", auguró finalmente sobre el césped.

46.000 personas en la grada. "Increíble, un partido de esta magnitud acompañado de todas las personas que han venido, creo que lo hemos podido disfrutar de una forma, pero el no llevarnos el partido al final nos deja un poco con mal sabor de boca".