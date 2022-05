Laia Aleixandri: "Soy ambiciosa, quiero estar en el grupo para la Eurocopa y hacer algo grande"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Laia Aleixandri se define como "una jugadora muy ambiciosa" y reconoció que quiere "estar en el grupo de las jugadoras convocadas para la Eurocopa y hacer algo grande", mientras que se mostró "superagradecida" al Atlético de Madrid por el homenaje que le hicieron como despedida en su último partido como rojiblanca.

"Siempre me describo como una jugadora muy ambiciosa que siempre busca la mejor versión de ella y cuando la encuentra sabe que hay otra por encima. Soy ambiciosa de estar en el grupo de las jugadoras convocadas para la Eurocopa y hacer algo grande", declaró Laia Aleixandri a Europa Press tras un acto en el que fue presentada como embajadora de la campaña 'Conducción Responsable, Cerveza SIN'.

Aleixandri explicó también que "a nivel individual como futbolista" espera lo mejor en su nuevo equipo, que aunque no es oficial se especula que jugará fuera de España. "En el paso que voy a dar en mi carrera deportiva, espero que sea un gran paso, que venga acompañado de ese esfuerzo y ese trabajo que tengo yo día a día y romper esa barrera con mi talento", comentó.

La defensa, que debutó con el combinado español en 2019, ve el gran torneo veraniego con la selección como algo "muy ilusionante". "Las jugadoras estamos también ahora acabando temporadas, pero todas sabemos que durante esta teníamos en mente llegar a la Eurocopa con las mejores condiciones y sobre todo trabajar el día a día para que cuando empiece ir realizando pasito a pasito nuestro sueño", afirmó.

La joven jugadora, de solo 21 años, sí que sabe lo que es participar en torneos de selecciones, pero esta será su primera oportunidad de jugar uno con la absoluta. "Por suerte he vivido todas las experiencias a nivel de categorías inferiores y a nivel de absoluta pues seguramente es una experiencia diferente, una experiencia única que seguro que la voy a recordar de por vida", aseguró.

"Al final es un ambiente muy diferente porque vas a la selección española, te juntas, entrenas, compites con las mejores jugadoras de España y eso al final te da un plus más, y es un privilegio tanto compartir vestuario con la Balón de Oro (Alexia Putellas) como con muchas otras compañeras que tienen un nivel altísimo", declaró.

"ESTOY SUPERAGRADECIDA AL CLUB DE CÓMO ME HAN DESPEDIDO"

Aleixandri, que deja el Atlético de Madrid tras cinco temporadas, está "muy agradecida" por lo vivido. "Todos estos años en los que tanto he aprendido y tanto he crecido, ellos han visto reflejado en mí ese compromiso, esa ambición, ese esfuerzo y ese talento que yo les he ofrecido al club y ellos me lo han devuelto de esta forma", explicó.

"Para mí es un privilegio haber estado en esta despedida junto con Amanda (Sampedro) y Silvia (Meseguer), que son jugadoras que llevan muchísimos años en el club y que son realmente jugadoras 'one club'. Para mí ha sido un orgullo y estoy superagradecida al club de cómo me han despedido después de terminar esta etapa", aseguró la futbolista catalana.

Además, confiesa que "alguna que otra" espina sí que se le "queda clavada" en su etapa en el Atlético. "Siempre quieres ganar los mayores títulos posibles y al final estas últimas dos o tres temporadas no se han podido conseguir tanto los objetivos de entrar en 'Champions' como ganar títulos", comentó.

Sin embargo, la jugadora dice quedarse "con el aprendizaje" de esa parte más negativa. "Al final ha sido mi primera etapa como profesional y he podido ganar dos ligas, una Supercopa, un 'MVP' y son cosas que valoro muchísimo", recalcó.

"Soy joven, por eso digo de vivir el día a día, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y ese refuerzo positivo también de aun siendo tan joven tener tanta experiencia e ir cargándola a la espalda para después solucionar situaciones que me pueda encontrar tanto dentro del campo como fuera de otra forma y desde otra perspectiva", concluyó Aleixandri.