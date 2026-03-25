LaLiga y beIN SPORTS France logran siete resoluciones judiciales de alto valor en Francia contra la piratería

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga anunció este miércoles que ha logrado en Francia "uno de los avances judiciales más relevantes" de los últimos años en la lucha contra la piratería audiovisual, tras la adopción de siete resoluciones del Tribunal Judicial de París que amplían de forma muy significativa el perímetro de actuación contra las retransmisiones ilícitas de sus competiciones en este país.

Según indicó la patronal en nota de prensa, estas decisiones permiten actuar contra 35 sitios que emitían ilegalmente partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en territorio francés, y destaca su relevancia ya que "no reside solo en el número de sitios afectados, sino en el hecho de que el tribunal ha validado un enfoque que alcanza a todo el ecosistema técnico que hace posible la piratería: proveedores de acceso a internet, DNS alternativos, servicios VPN, infraestructuras CDN y servicios de proxy".

"Esto es, ya no se actúa únicamente contra la web visible, sino contra la arquitectura digital que permite el acceso ilícito, su ocultación y su persistencia", remarcó LaLiga, que subrayó el "papel clave" en este proceso de beIN Sports France, titular exclusivo de los derechos de explotación audiovisual de la liga española y cuya "intervención ha sido determinante para articular la defensa local de esos derechos y dotar de plena eficacia al procedimiento en el mercado francés".

De este modo, el tribunal reconoce expresamente la legitimación de beIN Sports France como actor directamente afectado por las emisiones ilícitas, "consolidando así el valor de la colaboración entre LaLiga y su 'partner' local".

Para LaLiga, entre los pronunciamientos más destacados figura la resolución contra 'Cloudflare', que considera "especialmente relevante por la amplitud de sus servicios afectados -DNS, CDN, proxy inverso y VPN-", así como las decisiones dirigidas a 'Google Public DNS', 'Quad9', 'NordVPN', 'Surfshark', 'CyberGhost', 'ExpressVPN' y 'Proton VPN'.

"La resolución es clave en la lucha contra la piratería y la justicia francesa reconoce una vez más la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos en todo el proceso del fraude audiovisual, puesto que facilitan el acceso a contenidos ilícitos a través de sus infraestructuras", resaltó el organismo que preside Javier Tebas.

Este advierte igualmente que esta resolución contra los principales operadores de acceso a internet en Francia metropolitana y en los territorios de ultramar añade, además, "una dimensión práctica decisiva, al extender el bloqueo a la gran mayoría del mercado conectado", mientras que "otro elemento de gran valor" es que las resoluciones incorporan un mecanismo de actualización dinámica a través de 'ARCOM', "lo que permite añadir nuevos sitios infractores durante la vigencia de las medidas".

"Este resultado confirma que la piratería en directo ya no puede combatirse con medidas parciales ni con respuestas limitadas a una sola capa técnica. Hoy el fraude audiovisual se apoya en redes complejas y altamente adaptativas, y la respuesta, por tanto, debe ser igualmente amplia, coordinada y técnicamente ambiciosa", puntualiza LaLiga.

Del mismo modo, el organismo ve especialmente relevante que el tribunal haya rechazado las principales objeciones técnicas y jurídicas planteadas por varios de los demandados, "consolidando así una base jurisprudencial más robusta y mejor adaptada a la evolución real del fraude digital".

"El resultado refuerza la capacidad de actuación frente a nuevas formas de elusión y confirma que el derecho puede y debe adaptarse a la sofisticación creciente de la piratería. Con este nuevo avance en Francia, LaLiga reafirma su compromiso en la lucha contra la piratería audiovisual, impulsando soluciones legales y operativas que no solo persiguen la infracción visible, sino que actúan sobre el conjunto del entorno técnico que la hace posible", sentenció.

Por su parte, Javier Tebas celebró unas resoluciones que "representan un avance muy importante porque extienden la protección a todo el ecosistema técnico sobre el que hoy se apoya la piratería". "La lucha contra el fraude audiovisual debe crecer por medio de la colaboración, como ha sido este caso con beIN Sports France, que ha sido clave para articular una defensa sólida y eficaz en el mercado francés", resaltó.