LaLiga celebrará la primera Jornada Retro de su historia con camisetas inspiradas en ediciones icónicas.

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha anunciado este viernes que celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 la primera Jornada Retro de su historia, una acción inédita en el fútbol profesional europeo en la que 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

La Jornada Retro LALIGA nace como una expresión tangible de 'un legado muy vivo', convirtiendo la historia de los clubes en una experiencia que se emociona, se celebra y también se viste sobre el terreno de juego.

"Las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, actúan como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol. Una iniciativa que une fútbol y moda en el propio terreno de juego, situando a LALIGA como la única de las cinco grandes ligas europeas en impulsar una acción conjunta de estas características", apunta el comunicado publicado por LaLiga.

Durante la jornada 31 de LaLiga EA Sports y la jornada 35 de LaLiga Hypermotion 38 clubes de LaLiga se sumarán a esta iniciativa, vistiendo nuevas equipaciones retro inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.

La Jornada Retro LaLiga da forma a 'la colección que nunca pasará de moda', una propuesta que convierte la historia de los clubes en tendencia contemporánea. Las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa. Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural.

El director de Oficina de Clubes de LaLiga, Jaime Blanco, destacó que la Jornada Retro es "una oportunidad única" para homenajear a la historia de los clubes y a "los símbolos" que han marcado a varias generaciones de aficionados. "Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición", añadió.

Además, apuntó la importancia de que la colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española, ya que es "el escaparate perfecto" para proyectar esa "identidad" más allá del terreno de juego y "situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo", concluyó.

La Jornada Retro LaLiga se extenderá más allá de las equipaciones y del propio desarrollo de los partidos, configurándose como una iniciativa transversal que implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LaLiga. Entre ellos, la colección LEGENDS, The Home of Football, un espacio único que ya recoge la historia del fútbol mundial y que será protagonista principal de este proyecto durante los próximos meses.

La experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital, mientras que distintas activaciones físicas y digitales amplificarán el alcance de la jornada, antes y después de la misma. Además, en las próximas semanas se darán a conocer los diseños de las equipaciones que vestirán los clubes participantes. Una puesta en escena global que refuerza la coherencia de la acción y convierte la Jornada Retro en una celebración compartida del pasado y el presente del fútbol.

Esta iniciativa se integra dentro de la campaña '42 legados, 42 formas de ganar', que pone en valor cómo la pasión por un club se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo. A través de esta jornada temática, LaLiga refuerza su compromiso por preservar la identidad de sus clubes y por seguir construyendo experiencias que celebran el pasado sin dejar de mirar al futuro.