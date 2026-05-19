LaLiga desliza que el FC Barcelona volverá a operar con normalidad el próximo mercado

El delantero polaco Robert Lewandowski durante su último partido en el Camp Nou con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha asegurado este martes que, a día de hoy, ningún equipo sabe si tiene "excedido o no" el límite de coste de plantilla deportiva, pero que el 95% de los clubes conocen cual será su situación antes del mercado estival, y ha deslizado que el FC Barcelona recuperará la normalidad a la hora de operar en el próximo mercado.

"Ningún club sabe aún si está excedido o no, pero casi al 95% ya saben aproximadamente cuál va a ser su situación. En el caso del Barça, el auditor le ha aceptado más de 70 millones de los palcos, no tiene a Lewandowski, que suponía un coste elevado dentro de la plantilla, y tendrán la apertura de la grada. Con esos datos se puede hacer un juicio", apuntó Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, en un encuentro con medios de comunicación.

En el caso concreto de la salida de Robert Lewandowski, analizó que tiene tanto "el impacto directo del sueldo como el de la amortización". "Un club que tiene un coste de plantilla deportiva determinado para la temporada 2026-27, tiene un jugador que le consume mucho y que ya no estará. Aunque estuviera previsto que no siguiera, ellos ya han hecho sus cuentas", agregó.

En términos generales, LaLiga tuvo en la temporada 2024-25 un balance de -164 millones, el segundo mejor de las cinco grandes ligas solo por detrás de la Bundesliga, única con beneficio (+272). "España y Alemania tiene los mismos ingresos. La Bundesliga tiene más gasto pero en LaLiga hay sueldos mayores. En España los clubes se dedican más a retener que a comprar", señalaron por parte de LaLiga.

La competición española ve a la Premier League como "un problema" porque tiene "1.608 millones de pérdidas", y consideran que "perder dinero es el sistema" de la máxima competición de clubes en Inglaterra. "Han aprobado un nuevo 'Fair Play' que hace que los precios se inflen", subrayan.

Desde la patronal recordaron que de cara a calcular el límite salarial se tienen en cuenta el balance entre ingresos en derechos TV, taquilla, abonados, patrocinios --sólo contratos firmados--, venta de jugadores --único 'prestamo' que se le da a los clubes con el promedio de ventas de las últimas tres temporadas-- y los costes de personal no deportivo, gastos de explotación y amortizaciones.

Un coste de plantilla que consta de salario fijo (bruto), salario variable (un porcentaje medio calculado y repartido entre todos los jugadores), derechos de imagen, seguridad social, igreso o gasto por cesión, gastos de adquisición y amortización (en un mácximo de cuatro temporadas).

En cuanto a las ampliaciones de capital o inyecciones económicas al club, se matizó que sólo se puede destinar el 100% de ellas a "acabar con deuda". Por otro lado, de cara a ampliar el coste de plantilla y presupuesto puede destinarse hasta el 90% pero como poco en dos temporadas (con monitorización) o tres temporadas".

Por último, se afirmó que el cambio de propiedad de un club no hace que sus limitaciones a la hora de operar en el mercado varíen, ya que para que esto ocurra la compra tendría que venir acompañada de una inyección económica que acabara con la deuda.