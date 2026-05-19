Rafael Yuste: "Deco y los ejecutivos del Área Económica están haciendo una gran labor de estabilidad"

April 25, 2026, Getafe, Spain: Getafe CF's President Angel Torres (r) and FC Barcelona's President-elec Joan Laporta (l) and Acting Rafael Yuste during La Liga match. April 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha dicho que el director del área de Fútbol, Anderson Luis 'Deco' De Souza, y los ejecutivos del Área Económica "están haciendo una gran labor de estabilidad", por lo cual ha negado que vayan a tomar "ninguna decisión que ponga en riesgo" ese estatus actual del club.

"Cuando se gana, todo va rodado y todo es más sencillo. Cuando las cosas van mal, hay que tener la cabeza fría porque te puedes equivocar estirando más el brazo que la manga. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora vuelvo a hablar de Deco y de los ejecutivos del Área Económica, que están haciendo una gran labor de estabilidad. Mientras estemos nosotros no tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo", señaló durante una entrevista con la revista oficial de la entidad culé.

Desde el 9 de febrero y hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que Joan Laporta tome posesión del cargo nuevamente, Yuste ejerce como presidente. "Nos llena de orgullo haber devuelto la alegría al barcelonismo, tal como anunciamos cuando llegamos al club", indicó.

"No éramos conscientes de cómo encontraríamos el club. Tuvimos que ser muy rigurosos para volver a darle vida: la situación era muy difícil, no había ningún proyecto de continuidad, el Barça estaba muerto. Con sensatez, esfuerzo y entrega, gracias también al buen trabajo de los ejecutivos, aquel momento tan difícil se ha convertido en un presente cargado de alegría", subrayó Yuste.

"Hoy, además, el Barça tiene un proyecto de futuro. Y sí, se parece bastante a lo que proyectábamos en 2021. Como todas las obras, hay que ir haciéndolo poco a poco, pero el plan estratégico que proponíamos entonces lo estamos desarrollando al pie de la letra. Nos sentimos muy seguros de que vamos en la buena línea", apostilló el actual presidente.

Luego habló sobre lo que acarrea su actual puesto. "Más que presión es que, a veces, te sientes más solo. Tengo que agradecer a los compañeros de junta su ayuda, pero es como si hubiera una gravedad enorme que te atrae, que son los socios y socias del Barça. Sientes que te dicen: 'Presidente, haga bien el trabajo para que ganemos títulos y construyamos el estadio que queremos'. Todo ello supone una presión extra, sí", remarcó Yuste.

"Lo más difícil y al mismo tiempo lo más acertado que hemos hecho es encontrar el equilibrio entre el área deportiva y el área económica. Cuando llegamos, el área deportiva estaba absolutamente descontrolada, con un coste de jugadores totalmente desfasado. Poner orden en todo ello, rebajar la masa salarial, ha costado mucho", destacó al respecto.

"Quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, especialmente a nuestro secretario técnico, Deco, que ha tenido un peso muy importante. Este año hemos invertido 30 millones de euros para hacer un Barça campeón, con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, mientras otros clubes han invertido cientos y cientos de millones. Esto ha sido así gracias a la determinación del presidente Laporta y de la junta, y también gracias a La Masia, que es el corazón de nuestra institución", opinó.

"Es cierto que cuando llegamos estaba muy deteriorado el protagonismo del Barça a nivel internacional. Ahora mismo, las relaciones se han restablecido con la federación española y LaLiga. Con la UEFA y la FIFA trabajamos desde hace tiempo para que el Barça tenga el peso que debe tener el mejor club del mundo. Con humildad y esfuerzo, tenemos que hacernos oír para que nuestros derechos sean respetados", reflexionó.

En este sentido, salieron a la palestra las obras del estadio. "Mis abuelos me explicaban que se fueron de Les Corts porque Kubala había dejado pequeño aquel estadio. Después llegaron Johan Cruyff y otros grandes jugadores, y ahora estamos cumpliendo el sueño de un nuevo Spotify Camp Nou. Lo que nos dará el nuevo estadio forma parte de nuestro plan estratégico. Para empezar, cuando esté terminado seremos 105.000 almas apoyando al equipo y ayudando a ganar más títulos", analizó el presidente.

"Además, volverá a generar ingresos y a impulsar la economía del club. A los socios y socias quiero agradecerles la paciencia que han tenido, y que siguen teniendo, conscientes de la magnitud del proyecto. Saben que esta es una obra muy importante para nuestro futuro", explicó Yuste.

"Mientras estemos gobernando nosotros, el club será de los socios y las socias. Eso sí, hay que gobernar con mucha seriedad y con un plan que le permita tener viabilidad", advirtió. "Querría que se me recordara como una persona humilde y abnegada, que lo dio todo por el club, con el corazón y con la cabeza", concluyó Yuste en el adelanto de su entrevista, publicado este martes en la página web oficial del Barça.