LaLiga desvela los horarios de la décima jornada de Primera División

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga oficializó este jueves los horarios de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26, que arrancará el viernes 24 de octubre a partir de las 21.00 horas con el partido entre Real Sociedad y Sevilla FC, y en la que se disputará el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, el domingo 26 a las 16.15.

La décima jornada de Primera División estará marcada por el duelo entre madridistas y blaugranas en el Santiago Bernabéu, el primer Clásico del curso y que se jugará el domingo 26 de octubre a las 16.15 horas. Ese mismo día se disputará el RCD Mallorca-Levante UD (14.00), el CA Osasuna-RC Celta (18.30) y el Rayo Vallecano-Deportivo Alavés (21.00).

Además, el Atlético de Madrid cerrará el lunes 27 de octubre esta jornada 10 de LaLiga EA Sports, con visita a La Cartuja de Sevilla para enfrentarse al Real Betis a partir de las 21.00 horas. Y el sábado 25, se jugará el Girona FC-Real Oviedo (14.00), el RCD Espanyol-Elche CF (16.15), el Athletic Club-Getafe CF (18.30) y el Valencia CF-Villarreal CF (21.00).