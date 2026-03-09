LaLiga EA Sports y la Premier, batalla de poder en los octavos de Champions

Archivo - Trofeo de la Liga de Campeones. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports y la Premier League enfrentan a tres de sus equipos entre ambas ligas en los octavos de final de la Liga de Campeones, unas eliminatorias en las que FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid buscarán estar entre los ocho mejores equipos de la competición y ampliar las opciones de un quinto equipo español en la edición de la próxima temporada ante Newcastle, Manchester City y Tottenham, respectivamente.

Inglaterra y España son los países que más representación de clubes tienen en los octavos de final de la Liga de Campeones. La Premier League consiguió meter a sus seis equipos participantes --Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal y Newcastle-- en los octavos de final de la máxima competición continental, mientras que LaLiga tuvo que conformarse con hacerlo con tres --FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid-- de los cinco que arrancaron la competición, quedándose fuera el Athletic Club y el Villarreal CF.

Un rendimiento que evidencia que Inglaterra y España siguen siendo las dos ligas más potentes a nivel de clubes en Europa. Ahora, los puestos en la clasificación de la fase liga y el azar han deparado que los tres equipos de LaLiga EA Sports busquen su puesto entre los ocho mejores clubes del continente ante equipos Premier. Una empresa nada fácil teniendo en cuenta el bagaje que dejó la primera fase de la competición.

En la fase liga se disputaron hasta diez enfrentamientos directos entre equipos ingleses y españoles, con un resultado de nueve triunfos para la Premier y uno para LaLiga. El FC Barcelona, en la jornada uno, en Sant James' Park y contra precisamente su rival en octavos, fue el único capaz de derrotar a un equipo inglés, mientras que el City amargó al Real Madrid y el Villarreal, el Arsenal, al Atlético y al Athletic Club, el Liverpool, al Real Madrid y el Atlético, el Chelsea, al FC Barcelona, y el Tottenham, al Villarreal.

Eso sí, de los nueve partidos, tan sólo el Athletic Club, ante el Arsenal, y el Real Madrid y el Villarreal, ante el Manchester City, disfrutaron del factor campo a su favor. Además, la diferencia de goles fue aplastante para la liga inglesa con 20 goles a favor por cuatro de la española. Ahora, en el formato más clásico de la Champions League, la eliminatoria a doble partido, LaLiga EA Sports quiere equiparar la balanza.

Lucha entre las dos ligas más potentes del mundo de la que dependen gran parte de las opciones de que LaLiga EA Sports tenga la próxima temporada cinco representantes en Champions. Antes de la fase de octavos, ocupa la tercera posición, muy cerca de la Bundesliga alemana que tiene en esta ronda al Bayern y el Bayer Leverkusen, aunque muy lejos de la Premier League que, a falta de confirmación matemática, tiene el primer puesto prácticamente asegurado.

El que parte con, a priori, mayor ventaja es el FC Barcelona. El actual campeón de LaLiga EA Sports se mide a un Newcastle al que ya ganó, a domicilio, en la fase liga (1-2). Una eliminatoria en la que los pupilos de Hansi Flick contarán con la vuelta en casa. Así, repetir triunfo en el norte de Inglaterra y darle continuidad en el Spotify Camp Nou sería un escenario idílico para los intereses de los clubes españoles que pugnan por la quinta plaza liguera.

Tampoco son malas las sensaciones en el cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham, en el que los de Diego Pablo Simeone parte con el cartel de favoritos. Los rojiblancos, recientes finalistas de la Copa del Rey Mapfre, quieren aprovechar el subidón anímico para encarrilar la eliminatoria ante unos 'Spurs' en plena crisis de resultados en Premier, donde se han acercado peligrosamente al descenso, aunque eso no les importó el año pasado para ganar la Liga Europa. Así, un posible pase de los colchoneros sería otro paso de gigante para LaLiga EA Sports.

Y por último, Real Madrid y Manchester City vivirán un nuevo capítulo del que se ha convertido en el 'clásico' de la Liga de Campeones en la última década y que se cruzarán por quinta temporada seguida en la fase eliminatoria, seguramente en el único duelo en el que el equipo de LaLiga EA Sports parta con sensaciones de no ser el favorito. De hecho, en la fase liga, los de Pep Guardiola ya asaltaron el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el 15 veces campeón de Europa ha conseguido eliminar al conjunto inglés en las dos últimos cruces entre ambos.