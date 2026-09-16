LaLiga y EA SPORTS reúnen a exestrellas y creadores de contenido en Nueva York para estreno mundial de EA SPORTSFC 2

Exjugadores y creadores de contenido posan antes de n LALIGA FC27 MATCHDAY - PRENSA LALIGA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luis Figo, Marcelo Vieira, Rivaldo y Javier Mascherano volvieron a pisar el terreno de juego este miércoles en 'LALIGA FC27 MATCHDAY', un partido de exhibición que reunió en la estadounidense Nueva York a cuatro leyendas del fútbol internacional y creadores de contenido procedentes de España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Japón y Turquía, además de la región MENA.

El encuentro, organizado por LaLiga y EA SPORTS con motivo del lanzamiento mundial de 'EA SPORTS FC 27' y enmarcado en la alianza estratégica 'Transforming the Game' entre ambas compañías. "Con esta cita, LaLiga lleva al terreno de juego una fórmula que ya ha demostrado su capacidad de conectar con audiencias globales: combinar el prestigio y la narrativa de sus leyendas con el alcance y la cercanía de los creadores que hoy marcan la conversación futbolística en redes sociales", expresó la patronal en nota de prensa.

Esta recalcó que "el resultado es un partido que se juega tanto para el aficionado que sigue el fútbol desde el estadio como para el que lo vive a través de una pantalla, y que sitúa a LaLiga en el centro de la conversación global en uno de los momentos de mayor exposición mediática para 'EA SPORTS FC 27'".

Los participantes se dividieron en dos equipos, 'Green Team' y 'Coral Team', capitaneados respectivamente por Javier Mascherano y Marcelo Vieira. Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr y Aycan Yanaç jugaron con el argentino, mientras que Luis Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro,? Marlon, Lucii y Melu Bertetti, con el brasileño.

"Esta cita es también un reflejo de la solidez de nuestra alianza estratégica con 'EA SPORTS', con la que llevamos años trabajando para transformar la experiencia del fútbol dentro y fuera del terreno de juego. Reunir en Nueva York a leyendas y creadores de diferentes regiones nos permitirá celebrar el lanzamiento de EA SPORTS FC 27 junto a una comunidad global que vive el fútbol tanto dentro como fuera del terreno de juego", señaló Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga.

Este partido de exhibición fue la activación de LaLiga entro de 'FC 27 WORLD PREMIER', el evento internacional organizado por 'EA SPORTS' durante toda la jornada para celebrar el lanzamiento mundial de 'EA SPORTS FC 27'. La programación reunirá a figuras del fútbol, creadores de contenido, medios de comunicación y aficionados en una experiencia que combina la presentación del videojuego con activaciones en torno a él a lo largo del día.