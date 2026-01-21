LaLiga explica por qué 'Cloudflare' es "engranaje clave para las mafias existentes tras la piratería"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga prosigue con su batalla contra 'Cloudflare' "por su connivencia y lucro económico con la distribución de contenido ilegal, como las retransmisiones piratas de fútbol en directo", con los partidos del fútbol español o de la Serie A como los más damnificados, considerando a la empresa "engranaje clave para las mafias existentes tras la piratería de eventos deportivos en directo".

LaLiga recuerda que pese a que 'Cloudflare' es "conocida principalmente por sus servicios de seguridad web y mejora de rendimiento" también ofrece otros servicios entre los que se encuentran los registro de nombres de dominios, 'DNS' propio, web navigation recursive 'DNS' y 'VPN' y servicios de 'proxy' para anonimizar, de los cuales "se aprovechan" los piratas que distribuyen contenido audiovisual, "especialmente del 'proxy' para anonimizar el servidor que aloja el contenido ilegal".

"De manera que, progresivamente y debido a un efecto llamada por su inacción contra la piratería, se han convertido en un engranaje clave para las mafias existentes tras la piratería de eventos deportivos en directo. Es decir, dada la relevancia de 'Cloudflare' en la infraestructura 'online', el hecho de que las mafias utilicen sus servicios legales para emitir contenido ilegal es como si un ladrón de un banco usara el mismo furgón blindado del banco para el robo", añadió LaLiga en una nota de prensa.

El organismo que preside Javier Tebas recalca que 'Cloudflare' "mezcla los sitios web piratas en direcciones 'IPs' compartidas por multitud de dominios, incluyendo webs ilegales y webs legítimas, empleando a estos últimos como escudo digital, lo que imposibilita actuar de forma aislada sin la colaboración de dicho intermediario tecnológico".

Por este motivo, cree que "sólo 'Cloudflare' puede tener una visión clara y total capacidad de maniobra de la actividad pirata que ocurre dentro de sus infraestructuras", recordando que en países como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Moldavia y Japón, los titulares de los derechos audiovisuales han demandado a la empresa "por su ausencia de colaboración para erradicar el fraude audiovisual, obteniendo sentencias en contra de este intermediario tecnológico".

La última sentencia en este sentido ha sido en Italia donde ha recibido una multa de más de 14 millones de euros y, pese a "las innumerables evidencias de piratería detectadas bajo sus infraestructuras", esta sanción motivó el enfado en redes sociales de su CEO, Matthew Prince, que "amenazó con retirar sus servicios" para los clientes en este país, entre ellos el Estado o el destinado a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo.

"Esta reacción de 'Cloudflare' ha congregado la crítica unánime de algunos de los actores más relevantes de la industria del fútbol, como Serie A, World Leagues Association, European Leagues o SROC, entre otros, además de LaLiga", remarcó la patronal.

LOS INGRESOS POR PIRATERÍA

LaLiga también trata el tema de los ingresos que puede recibir la compañía por la piratería, lo que califica de "simple". "'Cloudflare' cobra a sus clientes por el uso de su red, en particular a través de 'CDN' (red de entrega de contenido), "que actúa como intermediario entre el servidor y el usuario, acelerando la entrega del contenido", y de ' Hosting', "donde se aloja el vídeo".

"Esto implica que, en escenarios como las retransmisiones ilegales de partidos de fútbol, cuanto mayor sea el número de espectadores conectados, mayor es el volumen de vídeo transmitido y, por lo tanto, más altas son las tarifas que cobra 'Cloudflare'", advierte LaLiga.

Del mismo modo, el organismo cree que aunque la empresa "ofrece planes gratuitos, el pago por los servicios de 'CDN' oscilan entre los 5 y los 50 dólares mensuales, dependiendo del volumen y tipo de contenido gestionado".

LaLiga destaca igualmente que las herramientas de análisis de tráfico "muestran incrementos significativos de tráfico" en la red de 'Cloudflare' en España "coincidiendo con los horarios de partidos de fútbol, especialmente aquellos de gran audiencia", y que estos "se repiten sistemáticamente con cada día de partidos de fútbol, a la misma hora del inicio, lo que refuerza el hecho contrastado de que sus servicios están siendo utilizados activamente para facilitar la distribución de este tipo de contenidos".

Según LaLiga, el modelo de negocio se resume en "más visualizaciones ilegales, más tráfico distribuido a través de 'Cloudflare' y más ingresos para la empresa". "De manera que la infraestructura de 'Cloudflare' no sólo se ha convertido en una herramienta indispensable para quienes retransmiten eventos deportivos de forma ilícita, sino también en una vía masiva de ingresos para la propia compañía", incide.

Por este motivo, el organismo que preside Javier Tebas tiene claro que la empresa "está lejos de ser un actor neutral en el proceso contra la piratería" y que "la necesidad de que los intermediarios tecnológicos sean parte responsable en la piratería está más vigente que nunca", especialmente tras la 'Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo' de la Comisión Europea que recalca este aspecto de estas compañías y su "falta de cooperación".

Un caso que no sucede con otras como 'Akamai', empresa norteamericana proveedora de servicios similares a los de 'Cloudflare' y que "es uno de los intermediarios tecnológicos que forman parte del ecosistema de colaboradores de LaLiga contra la piratería".

La patronal también admite que otras empresas de talla mundial como 'Google', 'Amazon' o 'Twitch' "también han dado un paso adelante para distanciarse de la que ahora mismo es la mayor amenaza para la sostenibilidad de la industria del deporte y el entretenimiento, además de para la integridad de los usuarios en internet" y que "sí cancelan las retransmisiones piratas de partidos en directo con el pertinente tiempo de reacción una vez son notificados del delito cometiéndose bajo su infraestructura", aunque algunas incluso cuentan con "menos recursos tecnológicos que 'Cloudflare'".

Finalmente, LaLiga recuerda que aquellos clientes de 'Cloudflare' que puedan sufrir bloqueos en sus webs, pueden dirigirse al email 'afectadoscloudflare@laliga.es' con el fin de hacer llegar a la empresa que el contenido ilegal alojado en la 'IP' de su misma web no tiene su autorización.