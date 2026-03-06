LaLiga FC Futures regresa a Brunete con el primer Mundial Sub-12. - RAFA APARICIO

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha presentado este viernes la primera edición del torneo LaLiga FC Futures Mundial Sub12, un hito histórico para la competición de fútbol base más prestigiosa del mundo, que se celebrará del 25 al 29 de marzo de 2026, en Brunete (Madrid), en el que participarán 20 clubes de élite de cinco continentes, en una celebración muy especial con motivo del 30º aniversario del torneo.

Organizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, el torneo LaLiga FC Futures Mundial Sub12 contará con la participación de clubes de España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Marruecos y Turquía.

El torneo se disputará en el Campo Municipal de Los Arcos, en la localidad madrileña de Brunete, escenario en 1996 de la primera edición internacional de LaLiga FC Futures.

Desde su nacimiento hace 30 años, el torneo se ha consolidado como el gran referente internacional del fútbol formativo. A lo largo de su historia, la competición ha servido de escaparate para algunas de las mayores promesas del fútbol mundial, como Xavi Hernández, Iker Casillas, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal, entre muchos otros.

El LaLiga FC Futures Mundial Sub12 contará con 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco, entre ellos el vigente campeón nacional (RCD Espanyol) y el vigente campeón internacional (Atlético de Madrid). El Grupo A estará compuesto por Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, River Plate y Inter Miami; Grupo B por Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Arsenal y Galatasaray; Grupo C con Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla FC y Wydad; y Grupo D con FC Barcelona, RCD Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghái Port.

Durante la presentación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que LaLiga FC Futures encarna a la perfección el compromiso de LaLiga "a largo plazo" con el "desarrollo del talento joven". "Celebrar una edición verdaderamente global no solo demuestra la confianza internacional en el fútbol español como referente en la formación de las nuevas generaciones, sino que también reafirma nuestra visión de un fútbol sostenible, basado en la inversión constante en la cantera y el futuro del deporte", añadió.

Por su parte, el presidente de la Fundación JRM, José Ramón de la Morena, señaló que hace 30 años se propusieron "crear oportunidades" para los jóvenes futbolistas y "promover los valores de esfuerzo, respeto y compañerismo". "Hoy, ver cómo aquella visión se convierte en un torneo global con algunas de las mejores canteras del mundo nos llena de orgullo. Es un hito histórico para el fútbol base y la prueba de todo lo que puede lograrse cuando se apuesta por el talento joven", agregó.

La alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás Robledano, destacó que para Brunete es un "honor" acoger el primer Mundial Sub12 de LaLiga Futures en el 30º aniversario del torneo. "Hace tres décadas abrimos nuestras puertas a una iniciativa que hoy es referente mundial del fútbol formativo, y comprobar su evolución hasta convertirse en un evento global confirma la importancia de seguir apostando por el deporte", subrayó.

Asimismo, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, apuntó el torneo sitúa a la región en "el centro del fútbol formativo internacional" y demuestra la capacidad para organizar grandes eventos deportivos de la Comunidad de Madrid. "Además, refuerza nuestro compromiso con el impulso del deporte como herramienta de formación en valores y de proyección internacional", concluyó.