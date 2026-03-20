LaLiga FC Pro Final el 11 de abril

LaLiga FC Pro Final llega a Oviedo el próximo 11 de abril - LALIGA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Carlos Tartiere de Oviedo acogerá el próximo sábado 11 de abril LaLiga FC Pro Final, la cita que pondrá el broche final a la competición nacional de LaLiga FC PRO, organizada por LaLiga junto a EA Sports, en la que los 16 clubes clasificados a través de la LaLiga Cup competirán por el título.

Siguiendo la estela del reciente éxito vivido en Gran Canaria, donde figuras como Juan Carlos Valerón y DJMaRiiO reunieron a miles de aficionados de todas las edades, la final de Oviedo aspira a consolidarse como algo más que un torneo de esports. El objetivo es convertir la jornada en un punto de encuentro entre el fútbol tradicional y el virtual.

El Title Sponsor Senior Manager de LaLiga, Pedro Oliveira Cortez de Miranda, explicó que llevar la final de LaLiga FC Pro al Carlos Tartiere es "el broche de oro ideal para una temporada apasionante". "Oviedo se convertirá en el corazón de nuestra comunidad, demostrando una vez más cómo el fútbol profesional y la innovación de EA Ssports FC se unen para ofrecer un espectáculo único que trasciende generaciones", indicó.

Tras la fase regular y la Cup, 16 equipos han sellado su pase para la cita ovetense. La competición se disputará íntegramente en formato de eliminación directa, con enfrentamientos uno contra uno a partido único, compuestos por dos tiempos de nueve minutos. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el vencedor se decidirá en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis.

El cuadro final estará formado por los ocho mejores clubes de la temporada regular y los ocho vencedores de la ronda previa. Todos los encuentros se retransmitirán en directo a través de los canales oficiales de YouTube, Twitch y TikTok.

Más allá de la competición, la jornada en Oviedo contará con distintos espacios y activaciones orientadas a enriquecer la experiencia del público. El recinto habilitará zonas de activación y dinamización pensadas para acercar el universo de LaLiga FC Pro a los aficionados y reforzar el carácter experiencial del evento.