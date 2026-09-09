LaLiga se hace "más fuerte y mejor" con el álbum oficial de Panini de la temporada 26-27

Iker Casillas, Juan Pedro Martínez, Javier Tebas, Johan Mojica y Álvaro García (de izquierda a derecha) presentando los nuevos cromos de Panini de la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports - LALIGA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y el grupo editorial 'Panini' presentaron este miércoles los cromos oficiales de la temporada 2026-2027, una colección que, como es habitual, contará con varias novedades respecto a las anteriores y que hace "más fuerte y mejor" al campeonato español.

Y es que, para esta 55 edición del conocido álbum, 'Panini' ha sacado tres importantes novedades en su colección. Ahora se podrá conseguir el cromo 'ADN LaLiga Prime', compuesta por 15 cromos especiales con los futbolistas más talentosos del campeonato, entre los que se encuentran Lamine Yamal y Pedri (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ademola Lookman (Atlético de Madrid) o Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Aparte, también se podrá encontrar los cromos 'Draft 23', una serie con 23 jóvenes talentos de LaLiga EA Sports, así como la 'LaLiga Fantasy', donde el juego oficial de mánager de fútbol de la competición y Panini se unen para homenajear a los grandes protagonistas de la pasada campaña en una serie de nueve cromos exclusivos.

A ello se le suma los 'Extra Stickers' para rendir homenaje a las cinco grandes figuras de LaLiga EA Sports con sus versiones oro, plata y bronce. En total, la colección está disponible en todo el territorio nacional desde el inicio de la temporada y se actualizará en diferentes ediciones, en paralelo al desarrollo del mercado de fichajes, hasta reunir cerca de 600 cromos.

"Es una experiencia maravillosa que, después de 50 años, que se siga haciendo lo mismo, con el mismo concepto, aunque con alguna novedad. El álbum, el papel y que sigamos haciendo todo esto nos hace ser más fuertes a LaLiga, por estar dentro de las familias y de los niños españoles", aseguró Javier Tebas en la presentación de la colección en la sede del organismo junto al exportero Iker Casillas, y los futbolistas Álvaro García (Rayo Vallecano) y Johan Mojica (Getafe CF).

Así, según el dirigente, en el mundo de los cromos es donde "se empieza la cultura futbolística" de los niños. "Ahora hay 12.000 puntos de venta, por lo que creo que es el producto mejor distribuido y que más hay en España. Estos puntos de venta nos hace a ser mejor a LaLiga porque traspasa en los niños y no tan niños. Me consta que hay gente joven que también colecciona cromos. Esto une generaciones en el mundo del fútbol, que para mí es precioso", concluyó.

Por su parte, el director general de 'Panini', Juan Pedro Martínez, reconoció que, según algunos estudios, el mundo de los cromos aporta "buenas virtudes" a los niños. "No solo el hecho de coleccionar cromos, sino también el saber gestionar tus ingresos, valorar, conocer lugares, el orden, la pulcritud. En definitiva, les aporta muchísimas cosas en positivo para su educación", detalló.

Asimismo, el directivo expuso la "gran demanda" que hubo durante el Mundial de 2026 en el que España se alzó con la Copa del Mundo. "Ha sido una auténtica locura donde 'Panini España' ha dinamitado por completo todos sus récords históricos, sobre todo en un periplo de dos o tres semanas que la demanda superaba tanto la producción que no había manera de igualarla", admitió.

"Tuvimos que ir exactamente a 63 medios de comunicación a responder sobre lo que estaba pasando. Y simplemente fue que las expectativas y la demanda superaban tantísimo nuestras mejores previsiones", explicó Martínez.

Al acto también acudieron el exportero del Real Madrid y embajador de LaLiga, Iker Casillas, y los jugadores Johan Mojica y Álvaro García, del Getafe CF y Rayo Vallecano respectivamente, quienes recordaron su primera apariencia en la colección oficial de 'Panini' y reconocieron también fueron coleccionistas de cromos cuando eran pequeños.