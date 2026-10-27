LaLiga lamenta "profundamente" las palabras de Mbappé: "No podemos permitir que empañen nuestra relación con China"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la conferencia 'Diplomacia de las relaciones deportivas. LaLiga y Estados Unidos', de uno de los Cursos de Verano de la UCM, en el Colegio Alfonso XII, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó "profundamente" las palabras del jugador del Real Madrid Kylian Mbappé que "han causado malestar y ofensa en China" sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong, y aseguró que no pueden "permitir que una actuación individual empañe esa relación" con el país asiático.

"Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", escribió el dirigente en redes sociales, que entiende y respeta "plenamente la sensibilidad" del pueblo chino.

Este martes, la televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones de Mbappé sobre un 'meme' en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong. El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional 'The Paper', el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino".

"Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés 'The Bridge', preguntado por su 'meme' favorito.

El medio chino 'The Paper', citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, avanzaron que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé fueron suspendidos, asegurando que el veto podría extenderse, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

Así, Tebas defendió que LaLiga y China han construido, "durante muchos años", una relación de "respeto, confianza y cooperación", también con "sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", indicó el presidente de LaLiga en su perfil de la red social 'X'.

Por ello, LaLiga avanzó que está "adoptando medidas" y "trabajando directamente" con sus socios e interlocutores en China para "superar esta situación". "Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", dijo.

"Quiero reiterar personalmente nuestro máximo respeto hacia China y su pueblo, así como nuestra firme voluntad de seguir fortaleciendo unas relaciones que consideramos estratégicas, profundas y duraderas. Trabajaremos sin descanso, en diálogo con las autoridades y nuestros socios en China, para superar esta situación y preservar la confianza mutua", zanjó en un comunicado de la patronal.