LaLiga refuerza su alianza con GSIC para combatir la piratería audiovisual

Archivo - Javier Tebas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha reforzado su colaboración con el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) para impulsar la innovación tecnológica en la lucha contra la piratería audiovisual y seguir desarrollando herramientas que contribuyan a proteger los derechos de explotación de las competiciones deportivas.

La patronal del fútbol profesional español continuará vinculada al Observatorio Tecnológico Antipiratería, una iniciativa promovida por GSIC y Microsoft que reúne a organizaciones deportivas, titulares de derechos, empresas tecnológicas y 'startups' especializadas con el objetivo de identificar y acelerar soluciones frente a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

Esta colaboración da continuidad a una relación iniciada en 2018 entre ambas entidades, que han trabajado conjuntamente en distintos programas de innovación abierta destinados a conectar a LaLiga con desarrollos tecnológicos aplicados al deporte. Entre ellos figura The Original Inspiration Centre by LALIGA supported by GSIC, una competición internacional de 'startups' enfocada en ámbitos como la inteligencia artificial, el análisis de datos, el 'fan engagement', los recintos inteligentes o la lucha contra la piratería audiovisual.

El Observatorio Tecnológico Antipiratería fue presentado el pasado mes de abril durante la PEAK Conference de Las Vegas, donde el ente que preside Javier Tebas expuso los principales desafíos que afronta la industria en la protección de los contenidos audiovisuales y estableció contactos con compañías tecnológicas especializadas. Según explicó la organización, algunos de esos contactos ya se han traducido en proyectos piloto y conversaciones para futuras colaboraciones.

Además, el responsable institucional de Antifraude Audiovisual de LaLiga, José Ignacio Carrillo de Albornoz, participará como ponente en el GSIC Summit Valencia 2026, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre, en una mesa redonda centrada en los retos de la piratería audiovisual y el papel de la tecnología en la protección de los contenidos y de los modelos de negocio del deporte.