LaLiga reitera que la nueva resolución de la Audiencia Provincial "ni aprueba ni avala" la Superliga

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga aseguró este miércoles que respeta la sentencia emitida por la Audiencia Provincial sobre la Superliga, pero reiteró que el dictamen "ni aprueba ni avala" este proyecto y que no se pronuncia "sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos".

"LaLiga manifiesta su respeto a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la denominada Superliga y recuerda que la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores", apuntó la patronal en un comunicado.

Para el organismo que preside Javier Tebas, esta decisión judicial "se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos".

Por este motivo, LaLiga reitera su "compromiso firme con la integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, pilar fundamental del fútbol europeo y su sostenibilidad económica y social; con el respeto a las reglas de competencia de la UE, mediante procedimientos claros, no discriminatorios y acordes al interés general del ecosistema futbolístico, y con el diálogo permanente con instituciones y clubes, para garantizar que cualquier innovación o propuesta no perjudique a las ligas, sus aficionados ni a la cadena de valor del deporte".

Del mismo modo, la patronal de clubes profesionales subrayó que "continuará colaborando con los organismos competentes y con el conjunto de operadores del sector para establecer marcos de evaluación objetivos y seguros, que garanticen seguridad jurídica para clubes, aficionados y socios comerciales".

"La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad", advirtió por su parte Javier Tebas, presidente de LaLiga.

El dirigente dejó claro que seguirán "defendiendo el modelo europeo basado en el mérito deportivo, la solidaridad y la sostenibilidad de las competiciones nacionales". "Cualquier propuesta que respete esos principios será analizada; lo que no haremos es dar cheques en blanco a proyectos que pongan en riesgo el equilibrio del fútbol", advirtió.