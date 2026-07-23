LaLiga respalda la lucha contra la piratería audiovisual en Latinoamérica con la operación 'Tarjeta Roja'

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MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Autoridades judiciales y organismos de investigación de varios países de Latinoamérica ejecutaron la operación transnacional 'Tarjeta Roja', una acción coordinada contra redes dedicadas a la piratería audiovisual, el hurto de contenidos digitales y la vulneración de derechos de propiedad intelectual, por la que se inhabilitaron 1.840 dominios.

Según un comunicado de LaLiga, la operación fue liderada en Colombia por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de distintos países, y contó con el respaldo de entidades del sector privado. Entre ellas participó LaLiga, "como actor clave en la defensa del contenido deportivo y en la lucha contra la retransmisión ilegal de competiciones y eventos audiovisuales".

La intervención permitió en Colombia el bloqueo de 1.140 dominios y URL utilizados para retransmitir sin autorización eventos deportivos. A nivel regional, la cifra ascendió a 1.840 dominios inhabilitados por distribución ilegal de contenidos audiovisuales. Además, las autoridades colombianas capturaron y judicializaron a 15 personas señaladas de participar en conductas relacionadas con falsedad marcaria, comercialización irregular de señales de video y vulneración de derechos de propiedad intelectual.

La participación de LaLiga se enmarca en su estrategia global para proteger el valor de las competiciones deportivas, los derechos audiovisuales y a los operadores que invierten legalmente en la retransmisión de contenidos.

Según el comunicado, la operación 'Tarjeta Roja' demuestra "la importancia de la cooperación entre autoridades públicas, fuerzas de investigación y sector privado para combatir estructuras que se lucran ilegalmente con el deporte y el entretenimiento".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió que "la piratería audiovisual no es un atajo para ver contenido", y advirtió que "es una actividad ilegal que financia redes criminales y daña directamente al deporte, a los clubes, a los operadores y a los aficionados". "Desde LaLiga vamos a seguir colaborando con las autoridades para perseguir estas redes allí donde operen", señaló.

Además, durante las diligencias, las autoridades incautaron más de 4.200 elementos deportivos falsos, miles de logotipos y escudos no autorizados, así como maquinaria utilizada para la producción de estos artículos.

Esta operación trasnacional contó con el respaldo de entidades privadas como la Alianza contra la Piratería Audiovisual, Copyright Overseas Association (COA), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Motion Picture Association (MPA), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

"Con esta operación, LaLiga refuerza su compromiso en América Latina contra la piratería audiovisual y la protección del ecosistema deportivo legal. El mensaje es claro: la retransmisión ilegal de contenidos no es un delito menor, sino una amenaza directa para la industria, la innovación y la sostenibilidad del deporte", concluyó el comunicado.