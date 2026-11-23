Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha denunciado este lunes que ha sido víctima de un ciberataque dirigido contra una de sus plataformas tecnológicas de servicios a aficionados, a través de la cual un ciberdelincuente ha accedido de forma ilegítima entre los días 14 y 16 de noviembre y ha extraído datos personales de usuarios registrados tanto en los servicios digitales de la propia patronal como en los de algunos clubes.

Según ha detallado la entidad en un comunicado oficial, sus equipos de seguridad han logrado identificar el origen de la intrusión y el pasado 16 de noviembre han aplicado todas las medidas necesarias para contener la ofensiva, detener la extracción de información y bloquear al atacante.

Asimismo, la organización ha recalcado que el fallo de seguridad se ha limitado exclusivamente a esta plataforma y que no ha afectado al resto de sus sistemas ni al normal desarrollo de la competición.

Tras neutralizar la amenaza, los técnicos de la patronal analizan la actividad registrada en la herramienta afectada para determinar el alcance exacto del incidente. De forma paralela, la entidad ha reforzado la supervisión de toda su infraestructura tecnológica con el objetivo de detectar cualquier nuevo intento de intrusión y garantizar la máxima seguridad en sus canales digitales.

Por otro lado, LaLiga ha comunicado formalmente la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ha presentado la correspondiente denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que ya investiga los hechos. Finalmente, la organización ha informado de lo sucedido a los clubes afectados, con los que coordina todas sus actuaciones, y ha reiterado su compromiso con la protección de los datos de los seguidores.