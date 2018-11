LaLiga ya ha iniciado los trámites legales para poder jugar en Miami

Actualizado 08/11/2018 17:16:03 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó este jueves que ya han iniciado los trámites legales para que se pueda jugar el partido de LaLiga Santander entre el Girona y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) y que tienen "posibilidades hasta la primera semana de diciembre" de que les den la razón.

"No sé si es pasado (este partido), la RFEF no nos ha respondido si sí o si no", replicó Tebas tras la Asamblea General Extraordinaria de su organismo, a la que acudió Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que a la entrada a la reunión había dicho que ese deseo "es ya un tema del pasado" porque "ninguna de las instituciones que lo tiene que apoyar lo ha apoyado".

"Ya hemos iniciado los trámites legales correspondientes para reclamar donde corresponda. No voy a decidir donde estamos, aunque ya nos encontramos en órganos terceros, porque creemos que tenemos derecho de poder jugar el Girona-Barcelona en Miami", admitió Tebas.

Este recordó que no dudaban que tendrían que acudir a la justicia. "Hemos esperado a tener todas las pruebas pertinentes de lo que se está manifestando. El reglamento de partidos internacionales dice que tenemos hasta enero y hasta la primera semana de diciembre tenemos posibilidades de que nos den la razón", advirtió.

Sobre las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respecto a si aceptaría albergar un partido de la Premier League en España, Tebas apuntó que le "parecería perfecto" y que incluso lo llevarían "a Alicante, donde hay más ingleses". "Lo apoyaríamos porque es solo un partido, ayuda al fútbol y la ciudad. Haríamos algún evento conjunto para promocionar ambas ligas, es solo un partido, parece que nos llevamos la liga entera", agregó.

Tampoco está de acuerdo con lo que se ha dicho en los últimos días sobre que la ley impide llevarse partidos de local fuera del territorio nacional y ha pedido que se le indique "dónde aparece eso, en qué artículo".

"PARECE QUE NOS QUEREMOS LLEVAR ALLÍ 330 PARTIDOS"

"En la MLS no ocurre eso, hay tres equipos canadienses jugando en la MLS a la vez que hay una liga en Canadá. ¿Por qué la Liga no y la Supercopa sí? Da la sensación que nos queremos llevar 330 partidos, parece una situación hasta infantil", sentenció, opinando también sobre la posibilidad de que la Supercopa de 2019 se lleve fuera de España e incluso a Miami, según una propuesta confirmada por Luis Rubiales.

"Estoy de acuerdo, pero también LaLiga. Me parece muy bien que nuestro socio para quince años en Estados Unidos esté intentando promocionar el fútbol español a través de la Supercopa y les haya hecho una oferta", añadió sobre la oferta de 'Relevant' para llevarse la Supercopa a Miami que la RFEF ha rechazado.

El dirigente remarcó igualmente que "ningún club" les ha transmitido que está "opuesto" a este partido "después del Real Madrid". "El órgano competente que aprobó el acuerdo con 'Relevant', que no solo incluye el partido de Miami, fue la Comisión Delegada, por unanimidad y formada por siete clubes de Primera y Segunda, que fueron elegidos por el resto, y el presidente", explicó.

"Tampoco he leído ninguna declaración en contra, pero puede haber más en contra, claro, no todo el fútbol español es el Real Madrid. Se aprobó en un debate largo", confesó el presidente de LaLiga, que insistió en que su organismo y la RFEF siguen "distantes en proyecto y fútbol" pese a la presencia en la Asamblea de su presidente.

En este sentido, el abogado reconoció que no pudo hablar "mucho de futuro" con su homólogo, al que le dio su opinión sobre "varias cosas", entre ellas "el cambio de formato" en la Copa del Rey. "Le he dicho que todavía no nos ha contestado por lo de Miami y que si iba a esperar hasta el último momento para contestarnos Y, por la cara que ha puesto, parece ser que sí", señaló.

"SUS DECISIONES ME DAN LA RAZÓN DE QUE RUBIALES NO ESTÁ CAPACITADO"

Antes de las declaraciones de Tebas, Rubiales habló tras la Asamblea y confesó que las críticas le resbalan, aludiendo a las palabras del presidente de LaLiga sobre su capacidad para dirigir la RFEF. "Cuando uno utiliza la expresión 'me resbala', valoradla si está dentro de un ámbito profesional o personal. Cuando digo que no está capacitado, es lo que decía hace seis meses, es una opinión profesional, no personal. Esa expresión se dice en otros sitios y otros lugares, no en una rueda de prensa", remarcó.

"Con Rubiales tengo que tener una relación profesional porque compartimos temas, en los que no estamos de acuerdo. Yo no hablo sobre conceptos de fútbol profesional de la Liga porque tenga buena relación con Rubiales, lo digo porque lo pienso", manifestó el presidente de LaLiga.

Además, tiró de comparación con la política. "Mirad a los políticos, que se dicen unas cosas en el Congreso que apago la televisión para que no lo vean mis hijos, pero luego se sientan, dialogan, llegan a pactos y van a recepciones juntos. ¿Hay que estar abrazándose a Rubiales? Podemos avanzar igual diciendo lo que pensamos cada uno y diciendo la verdad. Yo siempre digo lo que pienso", sentenció.

De todos modos, Tebas sigue manteniendo que Rubiales "no está capacitado para su cargo", pero que es su opinión profesional porque no entra "en su vida privada", mientras que, por el contrario, considera que el exfutbolista sí ha entrado en su "forma ideológica de pensar".

"Ha habido decisiones que me están dando la razón. Primero por el jaleo que montó con el seleccionador, luego por competencias que quiere quitar a LaLiga, la forma y la estructura de la RFEF, decir públicamente que los horarios son suyos sin valorar los contratos que ya existen...", repasó el dirigente.

HA "ECHADO DE MENOS" UNA INVESTIGACIÓN INTERNA POR SUBIES

Finalmente, Tebas opinó sobre la detención del vicepresidente económico de la RFEF, Andreu Subies, un caso en el que confía en el CSD porque "habrá actuado conforme a la ley" y tiene "muy buenos profesionales".

"Siempre hay que creer en la presunción de inocencia, pero me hubiese gustado ver una investigación interna, hubiese sido lo lógico, incluso manteniéndole en el cargo. Estamos hablando de fondo públicos y una detención. Lo he echado de menos para saber qué ha pasado con ese dinero público", finalizó.