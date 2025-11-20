'LaLiga | Za'atari & Azraq Social Project' conmemoran el Día Mundial de la Infancia

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 beneficiarios del proyecto 'LaLiga | Za'atari & Azraq Social Project', puesto en marcha por el departamento de Proyectos Deportivos de LaLiga y la Fundación LaLiga, y con la colaboración de la AFDP Global (Association Football Development Programme), han podido disfrutar de una enriquecedora jornada de convivencia con motivo del Día Mundial de la Infancia.

En torno a un programa con multitud de acciones formativas y de ocio con el fútbol y sus valores como protagonistas, participantes de los dos Campos de Refugiados jordanos en los que se desarrolla en proyecto (Za 'atari y Azraq), han podido disfrutar de una jornada de convivencia en la que el compañerismo, el respeto y la tolerancia han estado muy presentes .

Asimismo, se celebró un torneo deportivo en el que participaron los 4 equipos ganadores de cada categoría y de cada Campo de Refugiados. En total, 4 partidos: una final Sub-13, dos finales Sub-15 y una final Sub-17.

Como ya se hizo en la temporada pasada, cada uno de estos 8 equipos que disputaron el torneo, han sido elegidos no solo en base a sus méritos deportivos, sino también a criterios puramente socioeducativos, ya que esta competición valora tanto la actitud y el comportamiento de todos los miembros de los equipos, como los propios resultados de la liga que se desarrolla en cada Campo. Este requisito sigue, como en todo el proyecto, la metodología 'Valores para Ganar', que hace hincapié en los aspectos socioeducativos.

Una vez finalizados los encuentros, todos los asistentes recibieron un regalo corporativo por parte de la organización, antes de regresar a sus respectivos Campos de Refugiados.

La directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, explicó que han diseñado esta jornada como "un espacio de convivencia más que de competición". "Es el único momento del año en el que niños y niñas de ambos campos se reúnen, y por eso incorporamos actividades lúdicas que permiten que se mezclen edades y grupos, generando momentos compartidos de diversión y encuentro", añadió.

Por su parte, el coordinador de técnicos y metodología del área de Proyectos Deportivos de LaLiga, David García, señaló que este tipo de iniciativas "evidencian el papel del fútbol y de LaLiga como motores de transformación social y de mejora del bienestar" de quienes lo practican. "El compromiso del proyecto es seguir avanzando, derribando obstáculos y llevando ilusión a un número cada vez mayor de niños y niñas", concluyó.