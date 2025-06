Lamine Yamal: "En el Barça debemos creernos que somos los mejores"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español y jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado que en el equipo azulgrana están trabajando en empezar a creerse que son "los mejores", además de considerar que les va "bien" que Hansi Flick sea "muy estricto", y ha indicado que es "imposible" que un día fiche por el Real Madrid.

"Estamos mejorando en eso, pero creo que en creernos nosotros mismos que somos los mejores. Voy a poner un ejemplo; cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y el pensamiento que tenía la gente era que el Madrid podía remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, se pensaba 'uf, a ver qué va a pasar'. Hay que cambiar eso. Lo que decía yo en la Eurocopa, pensar que íbamos a ganar. Todo lo otro está muy bien. Estamos creando un equipo muy bueno, un grupo que se lleva bien, la afición nos está animando mucho", señaló en una entrevista a 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

El delantero culé, que aseguró que es "imposible" que acabe en el Real Madrid, habló también de su reciente renovación. "Para mí lo mejor siempre es que se hable de lo que hago dentro del campo, no fuera al campo, entonces quería solucionarlo rápido. No tenía dudas de lo que quería hacer, era algo que podía hacer cuando las dos partes quisiéramos, entonces lo solucioné", manifestó.

Además, resaltó su cambio de vida en el último año. "Se me tenía como un niño que con 16 años estaba jugando la Eurocopa. Ahora es muy diferente. Esa temporada me acuerdo de que los grandes jugadores en el Barça eran Lewandowski, Gündogan, Raphinha... Ahora sí que se habla más de mí. Vivo más tranquilo, no salgo tanto, no hago tantas cosas, pero disfruto igualmente", indicó.

También aseguró que no está pendiente de lo que se habla de él. "La verdad es que no. No estoy pendiente, pero porque me llega; aunque yo no esté mirando el móvil, mis amigos me va a llamar y me lo van a contar. Me mandan muchos TikTok, y mis amigos me mandan cosas malas porque saben que yo me motivo. Me las mandan 20 minutos antes del partido, para que me motive", bromeó.

"Contra Francia, estaba dormido en el autobús, me despierto y me llama mi amigo y me dice 'acuérdate de lo que te dijo (Rabiot)'. Dije que sí, que 'tranquilo, ya me acuerdo'. Empieza el partido y nos marcan gol. Y miro a la grada y mi amigo me hace un gesto como de 'acuérdate'. Me calenté, entré en esa fase de no parar de correr. Así me motivo", dijo entre risas.

Por otra parte, el catalán relató cómo vive los primeros minutos de los partidos. "Ahora, cuando jugamos en Montjuïc, cada vez que llega el primer balón, la gente empieza a gritar. Entonces el defensa empieza a retroceder, ya no me entran tanto. Es respeto", dijo. "Eso de que me tapen por dentro, no tiene sentido; si me tapan por dentro, me voy a ir por fuera. Si fuera tan fácil, me taparían dentro y me quedaría cerrado. Creo que si me tapan por dentro, me iré por fuera, y si me tapan por fuera, chutaré", subrayó.

En otro orden de cosas, Lamine cree que el España-Francia no debería ser trascendental para el Balón de Oro. "Si tú votases al Balón de Oro, ¿qué elegirías, al mejor jugador del año o al que ha ganado el partido del jueves? El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no ganemos, yo votaría al mejor jugador del año. No pienso en el trofeo, te irá mal si piensas en que necesitas el Balón de Oro. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Quiero disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", manifestó.

Tampoco quiso decidirse entre la Liga de Campeones o el Mundial. "Como competiré los dos, ganaré los dos", afirmó, y valoró la pasada final de 'Champions. "En una final de 'Champions puede pasar de todo. Si vuelven a jugar, no quedan 5-0. El PSG se lo merecía, obviamente, ha hecho un año increíble. Desde que nos eliminaron, ya estaba pensando en el Clásico. Cada año se juega la 'Champions', el año que viene estaremos ahí, lucharemos, y si no es el año que viene, el siguiente", expuso.

También habló de Hansi Flick. "A lo mejor es muy estricto, pero es lo que nos va bien. Somos jugadores jóvenes, si no estás encima de ellos, alguno se puede relajar. Es lo que necesitábamos todos y nos ha ido bien", señaló, y opinó sobre los goles recibidos por el equipo en los últimos partidos. "Son detalles que dentro del campo mejoraremos. Ha sido un año de cambios, no estamos acostumbrados a jugar con la línea así. Al final estamos jugando contra el Inter, que ha jugado la final de la 'Champions'. Hay que cambiar eso, son pequeños detalles que nos irán bien mejorarlos", declaró.

Por último, no considera que necesiten un nuevo extremo. "De momento tenemos a Ansu, tenemos a Rapha, tenemos a Ferran, Robert, Pau Víctor... Los que tenemos están bien, si llega algún refuerzo será bienvenido y ojalá que nos ayude mucho", concluyó antes de escoger a los mejores de la Liga de Campeones: Gianluigi Donnarumma como portero, Pacho como defensa, Pedri y Vitinha como centrocampistas, Raphinha como delantero y Luis Enrique como entrenador.