Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Casadó, apercibidos ante el Newcastle

Lamine Yamal, del FC Barcelona, celebra el gol del 1-1 durante el partido de octavos de final de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el Barcelona en St James' Park, en Newcastle - Europa Press/Contacto/Mark Cosgrove

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó están apercibidos de sanción para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes, contra el Newcastle en el Spotify Camp Nou (18.45 horas).

Todos ellos estaban ya apercibidos de sanción para el duelo de ida en St James' Park, que terminó con empate (1-1) gracias al postrero gol de penalti de Lamine Yamal, que no vio amarilla pese a que estuvo cerca de hacerlo, igual que Fermín López, por sendas entradas duras.

Por suerte para ellos y para Hansi Flick, no vieron amarilla y ahora siguen apercibidos, igual que el central Gerard Martín y el centrocampista Marc Casadó, que en principio sería el único que apunta a formar parte del once titular. Pero, si el Barça gana la eliminatoria y accede a cuartos, no podrá contar con ellos para la ida si son amonestados.

Por su parte, el técnico de los 'urracas', Eddie Howe, tenía apercibidos de sanción al central inglés Dan Burn y al centrocampista brasileño Joelinton y tras el duelo de ida se añadieron los centrocampistas Sandro Tonali y Joe Willick, que tampoco podrían jugar los cuartos en caso de pasar y de ser amonestados en Barcelona.