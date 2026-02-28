Lamine Yamal: "No me encontraba bien yo mismo, ahora soy feliz jugando"

Lamine Yamal, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal confesó haber atravesado un tramo complicado, "mezcla de todo", en el que no se encontraba bien consigo mismo, para volver a ser "feliz jugando", contento de ayudar al equipo con tres goles contra el Villarreal.

"Muy contento, sobre todo por la victoria del equipo, era muy importante. Era un rival muy bueno, son terceros, pero hemos salido a por la victoria y los goles. He tenido calma, tenía que entrar alguna", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, hablando más del segundo gol en el Camp Nou.

El internacional español firmó un triplete en la goleada al 'Submarino' (4-1), destacando también la entrada de Pedri en la segunda parte. "La gente quiere que con 16 años meta 100 goles, me gustaría a mí también, pero es muy difícil. Ayudar al equipo me pone muy contento. Desde que ha entrado al campo ha cambiado el partido, el pase es increíble, me deja solo, contento por su vuelta", dijo.

Además, Yamal fue preguntado por sus molestias físicas hace unos meses, y el atacante desveló problemas más allá de su pubalgia. "Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia, no estaba siendo feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, ahora soy feliz jugando", comentó.

Por último, la estrella azulgrana confesó que pactó el cambio esta vez con Hansi Flick, después de que el equipo marcara. "Se supone que era si marcaba el equipo, yo le he dicho que esperara a mi gol, como ha sido las dos, perfecto", terminó.