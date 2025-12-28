Lamine Yamal y Pedri, en el once ideal de la IFFHS

Onces ideales de 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) - IFFHS

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas españoles Lamine Yamal y Pedri han sido elegidos en el once ideal masculino de 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), igual que Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro e Irene Paredes en el femenino.

El delantero catalán y el centrocampista canario, ambos del FC Barcelona, forman parte de un equipo del año en el que también se encuentran el atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé; los jugadores del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho; el exportero del PSG, ahora en el Manchester City, Gianluigi Donnarumma; el delantero 'citizen' Erling Haaland; y el artillero del Bayern Múnich Harry Kane.

Lamine Yamal, además, fue reconocido como el mejor jugador en la categoría sub-20, haciéndolo además con una diferencia de más de 143 puntos sobre su perseguidor inmediato, el francés Désiré Doue, del PSG. En esta categoría, otros dos españoles, Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Dean Huijsen (Real Madrid), han conformado el eje de la defensa de un once ideal sub-20 del que también forma parte Lamine Yamal.

En la categoría femenina absoluta, hasta cinco futbolistas españolas, campeonas de la Liga de Naciones, han formado parte del mejor once de 2025: las azulgranas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro e Irene Paredes y la atacante del Arsenal Mariona Caldentey. Inglaterra, campeona de Europa, cuenta en el equipo con Alessia Russo, Hannah Hampton, Lucy Bronze y Leah Williamson, y la alemana Klara Buhl lo completa.

Durante la semana, la tricampeona del Balón de Oro y vigente ganadora del The Best, Aitana Bonmatí, lideró el 'Top 5' de mejores jugadoras del año para la IFFHS, seguida de Mariona Carldentey (2ª), Alexia Putellas (3ª), Patri Guijarro (4ª) y Vicky López (5ª).

Precisamente, la culer Vicky López fue también elegida como la mejor Sub-20 del mundo con una diferencia de casi 70 puntos sobre la segunda clasificada, la madridista Linda Caicedo. En el once ideal de esta categoría destaca también la presencia de Aicha Camara, internacional sub-19, en el lateral diestro.