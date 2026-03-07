Lamine Yamal resuelve para el líder Barça en San Mamés

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado por un estrecho 0-1 en su visita al Athletic Club durante la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en un partido resuelto mediada la segunda parte gracias a un golazo de Lamine Yamal a la escuadra, tumbando a un adversario bravío aunque sin polvora frente al líder del campeonato.

En el Estadio de San Mamés, los locales comenzaron animados con una ocasión de Unai Gómez en el 3' y sobre todo otra de Iñaki Williams en el 4', que desbarató Joan Garcia. La réplica del Barça fue un mal disparo de João Cancelo, pero la lesión de Unai Gómez cortó luego el ritmo del partido hasta que una volea de Mikel Jauregizar en el 20' salió fuera.

Ambos conjuntos estuvieron espesos, si bien en el 42' hubo un momento de intensidad con un gol anulado a Iñaki Williams, tras un ataque guiado por Robert Navarro, debido a un fuera de juego claro del '9' rojiblanco. El propio Robert Navarro protagonizó otro acercamiento posterior a poco de alcanzar el descanso, pero sin culminación a su internada por banda.

Al regreso de vestuarios, Hansi Flick introdujo en el campo a Pedri González en el lugar de Marc Bernal con la esperanza de buscarle las cosquillas al Athletic en la línea medular. Mientras, Ernesto Valverde reemplazó a Selton Sánchez con Ohian Sancet, quien en el 58' estuvo muy cerca de superar al guardameta rival con un derechazo duro a bocajarro.

Sin embargo, Joan Garcia realizó un paradón y en su rechace no embocó bien Iñaki Williams. La respuesta culé llegó 10 minutos más tarde y fue un golpe sobre la mesa, ya que Pedri cambió la bola rasa desde el lado izquierdo hacia la banda opuesta y ahí Lamine Yamal inventó un golazo; al pisar área, recortó a Adama Boiro y mandó su zurdazo a la escuadra.

Los 'leones' se mostraron voluntariosos en su reacción y lo evidenció Álex Berenguer con su ahínco, pero sin la puntería necesaria. Flick reorganizó entonces su defensa con la entrada al campo de Ronald Araujo y un corrimiento de sitios donde Eric Garcia mostró su versatilidad de cara al tramo final de un partido sin excesivos oportunidades de marcar.

No en vano, el equipo catalán selló su entramado defensivo y con un par de contragolpes pudo incordiar a Unai Simón, quien pese a todo no tuvo que trabajar a destajo como otras veces ante el mismo oponente. Sin sustos en el tiempo añadido, el Barça festejó la victoria para alcanzar los 67 puntos en su liderato; el Athletic, en cambio, luce 35 puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro; Rego (Vesga, min.69), Jauregizar (Eder García, min.74); Unai Gómez (Navarro, min.10), Berenguer, Selton (Sancet, min.46); e Iñaki Williams (Guruzeta, min.69).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Pedri, min.46), Casadó (Araujo, min.78), Olmo (Fermín, min.62); Rashford (Raphinha, min.62), Lamine Yamal y Ferran Torres (Lewandowski, min.62).

--GOL:

0-1, min.68: Lamine Yamal.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Rego (min.50) y Vivian (min.90+3) por parte del Athletic Club, y a Cubarsí (min.57) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: San Mamés, 50.629 espectadores.