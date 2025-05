Lamine Yamal y Rodrygo Goes reivindican el poder de la pausa en la nueva campaña de Powerade

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y del Real Madrid Rodrygo Goes reivindican el poder de la pausa en la nueva campaña creativa de Powerade que refuerza el legado deportivo de la marca de bebida isotónica para reponerse del ejercicio físico fabricada por The Coca-Cola Company.

La propuesta para este 2025 incluye dos piezas audiovisuales, The 304 y My First Love, centradas en empoderar a los deportistas a través de sus momentos de pausa. Para ello, dos jóvenes talentos del fútbol de la Liga española protagonizan estas historias: Lamine Yamal y Rodrygo Goes, que representan a la nueva generación de deportistas del Team Powerade.

Fiel a su esencia 100% deportiva, Powerade vuelve a poner el foco en el deportista completo, reivindicando el poder de la pausa como parte esencial del rendimiento. Es en esos momentos donde la preparación, la hidratación y la concentración se alinean para alcanzar el máximo nivel.

"Creemos que el verdadero rendimiento deportivo no se limita solo al momento de la competición, sino que también depende de todo lo que el atleta hace antes para prepararse. En Powerade siempre hemos apostado por ofrecer la hidratación que los deportistas necesitan para rendir al máximo, y ha sido increíble ver cómo nuestra plataforma ha evolucionado para mostrar el impacto que puede tener una pausa en cualquier nivel de competición. Nos entusiasma que los fans del deporte de todo el mundo descubran, a través de nuestros embajadores, cómo parar puede ser clave para estar preparados, ser más resistentes y rendir al máximo", explicó Matrona Filippou, presidenta global de la categoría de Hidratación, Deporte y Té.

"En Powerade queremos seguir apoyando e impulsando a los deportistas de todos los niveles. Esta nueva campaña Pause is Power, con figuras tan inspiradoras como Lamine Yamal y Rodrygo Goes, refleja a la perfección nuestro compromiso con el rendimiento y con el esfuerzo que requiere alcanzar el máximo potencial. Nos ilusiona ver cómo esta campaña conecta con atletas y aficionados en todo el país", añadió.

Como reflejo del compromiso de la marca con el rendimiento deportivo en todos los niveles, la nueva campaña combina imágenes de deportistas profesionales y aficionados en esos momentos clave en los que conectan con su fuerza interior.

El contenido digital destaca los rituales personales que muchos atletas siguen para alcanzar su mejor versión, tanto física como mental, y así rendir al máximo cuando más lo necesitan. Protagonizan las piezas principales de la campaña dos de los talentos más prometedores del fútbol a nivel mundial: Lamine Yamal y Rodrygo Goes.

Ambos han conquistado al público por su autenticidad y talento, y representan a la perfección los valores de 'Pause is Power', dentro y fuera del terreno de juego. Cada vídeo ofrece una mirada cercana a sus rituales previos a los partidos, mostrando cómo esos pequeños momentos de pausa, tomados con intención, les permiten salir al campo con confianza, concentración y todo su potencial.

En The 304, Lamine Yamal muestra cómo se conecta con su fuerza interior antes de un partido. En la pieza, el joven jugador comparte un momento de reflexión imaginándose sobre el ya icónico muro de Rocafonda, su barrio natal. Desde allí, se inspira y toma impulso para desplegar toda su visión y talento sobre el terreno de juego.

"Powerade es mi bebida de confianza para mantenerme hidratado, tanto dentro como fuera del campo, así que me hace mucha ilusión colaborar con ellos en esta campaña. Powerade no se centra solo en lo que pasa durante el partido, sino en todo lo que hacemos antes para prepararnos. En mi caso, eso significa conectar con mis raíces en Rocafonda, que es lo que me da la fuerza para salir al campo y darlo todo. Me encanta que esta campaña me dé la oportunidad de rendir homenaje al 304", señaló Lamine Yamal.

En el caso de Rodrygo, My First Love muestra cómo transforma la pausa en un momento clave de preparación e hidratación. El jugador lleva a su infancia y a su pasión por el fútbol sala, un deporte que le inculcó agilidad, confianza y reflejos rápidos. Valores que hoy canaliza en cada partido para ofrecer un rendimiento excepcional sobre el césped.

"Los momentos previos a un partido ya forman parte del juego. Parar un instante, concentrarme, visualizar mis objetivos y prepararme para lo que viene es clave para rendir al máximo. Powerade forma parte esencial de mi rutina de hidratación, por eso me hace especial ilusión esta colaboración: me permite mostrar cómo ese momento de preparación física y mental es fundamental para sacar todo mi potencial", comentó Rodrygo Goes.

Esta nueva etapa de Pause is Power marca el inicio de la presencia de Powerade en los eventos deportivos más destacados de los próximos cuatro años. Reforzando su papel como pieza clave en el panorama futbolístico global, la marca estará presente en momentos decisivos de citas tan emblemáticas como el Mundial de Clubes de la FIFA y, entre otros, el Mundial de 2026.

La campaña puede verse desde mediados de mayo en TV conectada, punto de venta y canales digitales. Ha sido desarrollada por WPP Open X, con Ogilvy al frente del proyecto y el apoyo de Burson, EssenceMediaCom, Hogarth, Village Marketing, VML, 22 Ventures, The Underdogs, Polaris, Octagon Brasil y Publicis.