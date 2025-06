Lamine Yamal: "Sufrir es normal, pero estamos en la final"

Lamine Yamal, España, Liga de Naciones - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Lamine Yamal explicó que "es normal sufrir" en una semifinal de la Liga de Naciones contra Francia, a pesar de tener un 5-1 a favor, y apuntó que lo importante es que están en la final del domingo contra Portugal.

"Es una buena selección, son jugadores de clase mundial y te hacen sufrir, es normal. El resultado que teníamos en el minuto 70 era muy grande pero sabíamos que son jugadores que te llevan a sufrir", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El joven atacante, elegido MVP del partido con su doblete, reconoció así el sufrimiento para terminar pasando a la final con un 5-4, donde se medirán contra Portugal. "Somos dos selecciones muy buenas con jugadores de talla mundial. El mejor ganará. Ojalá llevar la copa a España", afirmó.

Por otro lado, Lamine fue preguntado por el Balón de Oro, una pugna donde Ousmane Dembélé no brilló esta noche en el MHP Arena de Stuttgart. "Siempre se lo digo a mi madre, que intento darlo todo. Es lo que me motiva de jugar al fútbol, para eso me levanto por las mañanas. Lo importante es hablar dentro del campo, Dembélé es un gran jugador, que lo hemos visto en la Champions, pero estamos en la final", terminó.