Laporta arrasa con el 68,18% de los votos y mejora ampliamente su victoria de 2021

Joan Laporta celebra su victoria en las elecciones presidenciales del FC Barcelona del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y candidato Joan Laporta se ha convertido de nuevo en presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones celebradas este domingo en varios puntos de Catalunya y Andorra al acumular un 68,18 por ciento de los votos, por delante de Víctor Font, que recibió el 29,78 por ciento de los apoyos en unos comicios 'cara a cara'.

Con un censo de 114.504 socios y socias y una participación del 42,34 por ciento, Laporta obtuvo 32.934 votos a favor (68,18%), mientras que la candidatura de Víctor Font sumó 14.385 votos (29,78%).

Estos resultados mejoran claramente los logrados por Laporta en las anteriores elecciones de 2021, cuando regresó a la presidencia del club blaugrana con 30.184 votos y el 54,28 por ciento del apoyo de los socios.

En aquellos comicios, Víctor Font fue segundo con 16.679 votos y el 29,99 por ciento de respaldo, mientras que Toni Freixa fue tercero con 4.769 votos, equivalentes al 8,58 por ciento.

El porcentaje logrado por Laporta en 2021 ya era similar al que obtuvo el anterior presidente, Josep Maria Bartomeu, en las elecciones de 2015, cuando ganó con el 54,63 por ciento de los votos.

Asimismo, el dirigente azulgrana superó también el porcentaje con el que logró su primera victoria electoral en 2003, cuando fue elegido presidente del FC Barcelona con el 52,57 por ciento del apoyo de los socios.

De este modo, con un 68,818 por ciento que llegó a rozar el 70 por ciento en los primeros recuentos, Laporta refuerza su respaldo en las urnas respecto a sus anteriores victorias electorales y amplía de forma notable la distancia sobre su rival en estos comicios de 2026.