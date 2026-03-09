Laporta niega su veto al regreso de Messi en 2023: "Jorge Messi vino a mi casa y dijo que no podía ser"

Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font y Joan Laporta antes del debate organizado por el Grupo Godó - MUNDO DEPORTIVO

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona y candidato a la reelección Joan Laporta ha negado este lunes que vetara el regreso de Leo Messi al club en 2023 y ha asegurado que fue el propio entorno del futbolista quien descartó finalmente la operación, mientras que el también candidato Víctor Font defendió la versión del exentrenador Xavi Hernández y sostuvo que el argentino no volvió porque el mandatario azulgrana "no quiso".

Así se pronunciaron ambos candidatos durante el debate electoral del FC Barcelona organizado por el Grupo Godó, en un cara a cara en RAC1, Mundo Deportivo y La Vanguardia, en el que uno de los principales focos fue el intento frustrado de regreso del delantero argentino al club azulgrana en 2023, cuando optó por ir al Inter de Miami al salir del PSG.

Laporta aseguró que el club llegó a preparar un contrato para el regreso del futbolista, pero afirmó que finalmente fue Jorge Messi, padre y representante del jugador, quien comunicó que la operación no se llevaría a cabo. "El tema de Messi fue así. En 2023 me vino Xavi, que había hablado con Messi y que quería volver. Preparamos contrato, lo enviamos a Jorge Messi, estuvo correctísimo, era mediados de marzo", aportó.

"Y en mayo vino Jorge a mi casa y dijo que no podía ser, porque aquí tenía demasiada presión, igual que en Arabia, y que prefería ir a Miami. Le dije (al padre de Messi) que eran soberanos para decidir", añadió Laporta.

Por su parte, Víctor Font defendió la versión ofrecida por Xavi Hernández en una reciente entrevista y sostuvo que el futbolista argentino comparte esa interpretación de los hechos. "Aquí damos credibilidad a leyendas del club que tienen un historial de querer a esta institución. Messi piensa exactamente igual que las cosas fueron como ha explicado Xavi", afirmó.

Font criticó además la gestión del caso por parte del último presidente y consideró que el conflicto con el jugador ha dejado una herida importante en el barcelonismo. "Romper relaciones para priorizar intereses personales y no poner la institución por delante con el mejor jugador de la historia, y abrir esta herida con aquellas decisiones e intentar cerrarla con un homenaje y una estatua, es de las cosas más lamentables que ha sufrido esta institución en los últimos años", manifestó.

El candidato también cuestionó las promesas realizadas por Laporta en 2021 respecto a la continuidad del argentino. "Laporta dijo en 2021 que solo con él Messi se quedaría, que lo arreglaría con un asado, y era mentira. Era el único que no tenía plan para que Messi siguiera", concluyó Font.

En el debate también surgió el papel de Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y persona de máxima confianza del expresidente, a quien Xavi Hernández señaló recientemente como figura influyente en la toma de decisiones del área deportiva. Laporta defendió su papel y rechazó las críticas.

"Es una persona de máxima confianza para mí, sobre todo en cuestiones de LaLiga y la RFEF. Tiene mucha sintonía con Deco y la armonía del vestuario funciona. Es inteligente, íntegro y valiente, con gran capacidad para resolver problemas", aseguró Laporta, que defendió que es normal que el presidente tenga "un grupo de personas de confianza".

En cambio, Víctor Font criticó que una persona sin cargo ejecutivo tenga tanto peso en el funcionamiento del club. "Es un secreto a voces que el excuñado del expresidente manda tanto o más que el presidente, una persona a la que no ha votado nadie ni tiene cargo ejecutivo", afirmó, lamentando que esa situación "no tiene nada que ver con los valores fundacionales del club".

Y es que el debate también estuvo marcado por el cruce de reproches en torno a las declaraciones recientes de Xavi Hernández, quien ha criticado la gestión del club tras su salida del banquillo. Laporta expresó su malestar con el exentrenador azulgrana y sugirió que está siendo utilizado políticamente.

"Sí, me ha sorprendido el tono y más que nada me ha dolido. Lo que más me ha dolido es que detrás de Xavi hay una utilización de su persona por parte del señor Víctor Font, que está intentando ensuciar este proceso electoral", afirmó el presidente. "Aquí tiene ganas de ensuciar, Xavi, cuando dice que Alejandro manda más que yo", añadió Laporta.

Laporta defendió además la decisión de prescindir del técnico de Terrassa. "Los hechos me dan la tranquilidad de que hice lo que tenía que hacer. Veía que con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick hemos vuelto a ganar", aseguró. "Entiendo que esté en una situación de estar dolido, porque con los mismos jugadores que casi tenía él y heredó, Flick gana. Entiendo que esté en ese punto", añadió.

Por su parte, Font defendió al exentrenador azulgrana y elogió que haya decidido explicar su versión de lo sucedido en el club. "Ver a leyendas como Xavi en un acto de valentía explicando la verdad, cuando muchos otros que han salido del club no pueden hacerlo por esta cultura del 'conmigo o contra mí', entristece mucho a muchos culers", manifestó.

El candidato de 'Nosaltres' insistió en que, a su juicio, el club necesita un cambio en su forma de gobernarse. "Hay muchos culers tristes por este Barça del uno contra otros, gobernado desde la mentira", concluyó.