Laporta pide celebrar las elecciones para no perder "oportunidades de oro" como fichar y revertir la economía

"Es muy importante que el barcelonismo se movilice a favor de las elecciones y de que no haya ninguna intromisión para suspenderlas"

En contra de pactos entre candidatos y Gestora para fichar en invierno o tomar "medidas intermedias"

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha defendido este martes que se celebren las elecciones a la presidencia el 24 de enero, fecha prevista, ha reiterado que no hay motivos para que se pospongan y cree que, de ser así, se perderían "oportunidades de oro" como poder fichar en este mercado invernal o revertir ya una "malmetida" situación económica.

"El Barça no puede esperar más, no puede estar más sin presidente ni Junta Directiva. Estamos perdiendo unas oportunidades de oro, como el mercado de invierno o la posibilidad de empezar a aplicar un plan de choque para revertir la situación económica, muy malmetida", manifestó en rueda de prensa.

Para Laporta, que presentó 10.272 firmas (según detalló el club) de apoyo para convertirse en candidato --será oficial el jueves, como tarde, cuando termine el recuento con 2.257 firmas necesarias--, el Barça está ahora sin cuentas aprobadas y sin presupuesto de la temporada actual, en un "desgobierno".

"Este desgobierno no se puede permitir, tenemos que hacer lo posible para que se celebren las elecciones. Entiendo que no hay razones objetivas de ningún tipo para que no se celebren las elecciones. Además, el Barça las quiere celebrar", opinó.

Por ello, reiteró que es "muy importante" que el barcelonismo se "movilice" a favor de que haya unas elecciones y de que "no haya ninguna intromisión" para suspender estas elecciones.

Tras celebrar haber "superado el objetivo" de las firmas, tiene claro que el caballo de batalla actual es evitar el aplazamiento de las elecciones.

"Un aplazamiento de las elecciones perjudicaría enormemente al club, que no podría fichar ni aprovechar situaciones en las que hay que tomar decisiones inmediatas. Y esas elecciones las celebraremos con todas las medidas y protocolos de seguridad que hagan falta", aseguró.

Laporta recordó que hay un protocolo establecido para votar con seguridad. "Estamos hablando de 10 sedes de votación, algo nunca hecho. Facilitaremos la participación. El horario será de 12 horas, se podrá hacer por tramos y con todas las medidas, de distancia o de higiene", apeló.

"Si se extiende el confinamiento, puede que las restricciones de movilidad afecten a las elecciones. Pero si ha excepciones para ir a trabajar, puede haber excepciones para ir a votar. El Barça es entidad privada y necesita que estas elecciones se celebren. Los estamentos públicos deben adoptar medidas para que se pueda ir a votar", argumentó.

"Está ya el certificado de auto-responsabilidad, que junto al carnet de socio podría valer para ir a votar. En su momento ya se aprobó la celebración del voto de censura y el pico de la pandemia estaba en un nivel superior al actual. No hay motivo para anularlas. El aplazamiento de las elecciones es muy perjudicial para los intereses del Barça. Es necesaria reflotar la economía del club, y si vamos a un aplazamiento representaría votar en mayo o junio, y no podemos perder este tiempo", reiteró.

"Aceptamos lo que venga desde el club. Los intereses que haya en otros, preguntar a esos otros, a los que tengan interés en que no se celebren. Pero si un país puede ir a trabajar, puede ir a votar. Este derecho se tiene que defender y hacer posible", concluyó.

Por otro lado, evitaría soluciones intermedias como hacer un pacto entre candidatos para permitir a la Gestora acudir al mercado de fichajes de invierno. "Soy partidario de que se celebren las elecciones. La Junta Gestora tiene sus funciones y no se puede extralimitar, y tienen que respetar a los Estatutos. Esas soluciones intermedias, en el límite de la legalidad y que pueden generar impugnaciones y más inestabilidad al club, no soy partidario de ello", se sinceró.

También cerró las puertas a pactos electorales. "Nosotros tenemos nuestro programa, nuestra candidatura, basada en la experiencia y con la determinación para hacer los cambios que el club necesita. Respeto al resto de precandidatos y sus propuestas, pero cada una tiene su peculiaridad y la nuestra está muy definida y es muy propia. A esas historias electorales, las respetamos pero no entramos", aseguró.