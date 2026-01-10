Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están rotas totalmente"

Archivo - Florentino Pérez y Joan Laporta - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dejó claro que las "relaciones" con Florentino Pérez y el Real Madrid "están mal, rotas totalmente", durante la previa de la final de la Supercopa de España entre ambos equipos en el King Abdullah de Yeda.

"Las relaciones con el Real Madrid, entre el Barça y el Real Madrid, están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas, estén rotas", dijo este sábado ante los medios.

El máximo dirigente azulgrana compartió la presentación de la final con el presidente de la Real Federación Española (RFEF), Rafael Louzán, y con el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, pero con Florentino se verá este domingo, día de la final, después de los últimos dardos entre ambos.

"No quiere decir que haya un respeto, que siempre tenemos que mantener. Vamos a actuar así, con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente. Todo es reconducible, pero depende de la voluntad de las partes, y en este sentido de momento se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas", zanjó.