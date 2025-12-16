Laporta: "Florentino Pérez tiene 'Barcelonitis' aguda"

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (izquierda) y el del FC Barcelona, Joan Laporta, en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó que en el Real Madrid "tienen 'Barcelonitis' aguda" y "siguen estirando" el 'caso Negreira' "para justificar algo que no les está saliendo bien", respondiendo así a las palabras de su homólogo en el club merengue, desde donde consideran este tema como "el mayor escándalo de la historia del fútbol".

"Tienen 'Barcelonitis' aguda. Y esto a nosotros ya nos va bien. Están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Quizás también va por ahí. Pero, en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo", afirmó el dirigente del club 'blaugrana' en declaraciones a los medios en Guadalajara.

Así respondió Laporta a las palabras de Florentino Pérez calificando el 'caso Negreira' del "mayor escándalo de la historia del fútbol". "Y estas cosas no nos afectan, pero si se ha cambiado el discurso, posiblemente sea porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos y ahora nosotros tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA", argumentó aludiendo a la Superliga.

Laporta defendió que alinearse con el organismo "es lo mejor para el fútbol" y lo que buscan desde el Barça es "la paz en el fútbol europeo", algo que "otros parece ser que no". "Lo único que quieren es seguir estirando este tema -el 'caso Negreira'- para justificar algo que no les está saliendo bien", concluyó.