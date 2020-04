Laporta: "La solución natural para el banquillo sería Xavi"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta esbozó sus planes de futuro si finalmente decidiese presentarse a las elecciones a la presidencia del club el próximo año, al asegurar que Xavi Hernández "sería la solución natural para el banquillo" y mostrar su interés por "recuperar" a Neymar Junior.

"¿Xavi? Claro que sería posible. Sería como la solución natural para el banquillo, llegará el momento en el que lo considere. Él tiene que decidir el momento", dijo Laporta en declaraciones a 'Deportes Cuatro', donde explicó que a finales de año decidirá sobre su candidatura pese a que ya haya manifestado sus ganas por volver al cargo en varias ocasiones.

"Me he propuesto decidir antes de finales de año", dijo Laporta, que tiene en mente un "proyecto de futuro". "Me estoy reuniendo con un grupo de personas de mi confianza, profesionales, con experiencia. Me ilusiona mucho gestionar este período", añadió Laporta sobre la última etapa de futbolistas como Leo Messi.

Sobre el delantero argentino también fue preguntado. "No tendrá problemas para renovar. Si yo fuese jugador del Barça, tampoco estaría muy contento", apuntó el que fuera presidente culé desde 2003 a 2010, conquistando bajo su mandato cuatro Ligas, dos 'Champions, 1 Mundial de Clubes, y 2 Ligas y una Euroliga en baloncesto, entre otros éxitos.

Además, Laporta bromeó con su regreso y una posible mala racha del Real Madrid. "Que se preparen porque en mi anterior etapa no ganaron ni una", dijo en relación a la 'Champions'. Por último, cuestionado por Neymar, el abogado cree que "no fueron claros" con el brasileño en su salida al PSG. "A Neymar lo recuperaría seguro", sentenció.