Laporta tiende puentes con Tebas y señala los "nervios" en el Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto a Joan Laporta en la toma de posesión de este último como presidente del FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, escenificaron este miércoles un acercamiento institucional durante el acto de toma de posesión del dirigente blaugrana para el mandato 2026-2031, celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, con un intercambio de mensajes marcado por el reconocimiento mutuo tras años de desencuentros, la defensa del papel del club dentro de la competición y una referencia final de Laporta al momento deportivo del Real Madrid.

Tebas tomó la palabra durante el acto para felicitar a Laporta por su nombramiento formal y por el resultado electoral del pasado 15 de marzo, y aseguró que el FC Barcelona afronta una etapa positiva tanto en el plano deportivo como institucional y económico. El presidente de LaLiga destacó especialmente el impacto que tendrá el futuro Spotify Camp Nou para el club y para la competición.

"Estoy seguro de que el Barça tendrá éxitos deportivos como ha venido teniendo, pero también éxitos en infraestructuras, porque la reforma de este estadio y todo lo que se pretende alrededor será un éxito también de muchísimo nivel", afirmó Tebas, que calificó al Barça como "uno de los clubes más importantes del mundo".

El dirigente de LaLiga admitió además que ambas instituciones han vivido momentos de tensión en los últimos años, aunque reivindicó el entendimiento alcanzado. "Hemos tenido diferencias estos años, pero estas existen cuando uno defiende lo oportuno para cada uno. Nos entenderemos más o menos, pero buscaremos lo mejor para el fútbol y para LaLiga", señaló, antes de felicitar a Laporta y a Rafa Yuste por haber superado "años duros" y considerar que el club está en "un gran camino" de sostenibilidad y futuro.

Ya en su intervención como presidente en posesión del cargo, Laporta recogió el guante de Tebas, agradeció públicamente su presencia en Barcelona y reivindicó la relación institucional que mantienen ambas entidades pese a las diferencias surgidas en los últimos años.

"Tengo que reiterarte, Javier, mi agradecimiento", expresó el mandatario blaugrana, que aseguró que el club seguirá colaborando activamente con la patronal. "Tienes en el Barça un leal colaborador para promover LaLiga española en todo el mundo, tanto a nivel estatal como internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así", añadió.

Laporta sostuvo además que existen "más puntos de convergencia que de divergencia" y que, cuando han aparecido desacuerdos, ambas partes han buscado "puntos de entendimiento", antes de reivindicar el momento del equipo y deslizar un mensaje hacia el Real Madrid sin citarlo expresamente.

"Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con LaLiga, de ser hegemónicos en la Liga española. Tenemos un equipo muy consistente y con mucho recorrido", aseguró, para rematar que "en otros ámbitos están muy nerviosos" ya que observa que a veces hay "conferencias esperpénticas", en referencia a la última rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.