Laporta sobre que Xavi apoye al opositor Víctor Font: "No es una novedad"

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este martes que no le sorprendió la presencia de Xavi Hernández en un acto del opositor Víctor Font, porque es algo que "no es novedad" ya que el exentrenador y exjugador blaugrana ya apoyó al excandidato en los anteriores comicios.

"No me sorprendió verlo en el acto. Ya en el pasado tenían relación. No es una novedad", señaló Laporta en declaraciones al programa 'El Món a Rac1' recogidas por Europa Press sobre el exentrenador azulgrana, que ya apoyó al mismo candidato en la campaña anterior.

Laporta restó importancia a la puesta de largo de la plataforma presidenciable 'Nosaltres', liderada por Font, celebrada este lunes en la Fira de Barcelona con más de 1.000 asistentes. "Muy respetable. Estamos dirigiendo el club y todavía no estamos en campaña electoral. No comentaré todo lo que digan los líderes de esta plataforma", afirmó.

Además, defendió que sus recientes críticas en la Asamblea de socios compromisarios a los "'mestretites'" (sabiondos) no iban dirigidas a Font ni a nadie en concreto. "Fue un aviso para todos los que ven al Barcelona únicamente como una empresa. Si se sintió aludido, por algo será", añadió.

Sobre el papel de la oposición, Laporta defendió que forma parte del ecosistema del club. "El Barcelona es democracia, libertad y es bueno el pluralismo. Siempre que haya respeto y sea constructivo", aseguró.

El dirigente apuntó que la fecha de las próximas elecciones todavía no está decidida, pero se tomará "pronto" y buscando perjudicar "lo menos posible" al primer equipo. "Lo estamos pensando, no está decidido, pero lo quiero decidir pronto", indicó sobre los comicios, que deben tener lugar entre el 15 de marzo y 15 de junio de 2026.

Laporta describió como "una sensación muy especial" la inminente vuelta al Spotify Camp Nou, en el partido del sábado contra el Athletic Club en LaLiga EA Sports, y aseguró tener "muchas ganas" de regresar al estadio. "Será histórico, el factor campo será muy importante. Será un instante delicioso. No me he sacado aún el peso de encima", dijo.

También defendió los precios de las entradas para el retorno al coliseo azulgrana. "A medida que vayamos ampliando el aforo, las entradas irán bajando de precio. El abono sigue siendo el más barato de Europa. Va a ser un día histórico y los precios están un poco por encima de lo habitual", explicó, antes de apuntar que el objetivo es alcanzar los 60.000 espectadores "antes de final de año".

En clave europea, se mostró "optimista" ante la posibilidad de disputar la Champions en el renovado Camp Nou. "En breve sabremos si la UEFA nos permite jugar allí. En Champions es obligatorio acoger afición rival y estamos trabajando en ello. Espero que podamos jugar contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify", afirmó.

Respecto al palco del Santiago Bernabéu, aseguró que se trata de un entorno "soportable" y "correcto". "Hay muchas caras conocidas, algún comentario sarcástico y nos vamos metiendo puyitas todos. Pero se puede soportar, es un divertimento. He conocido a cinco presidentes del Madrid y Florentino es muy correcto", apuntó.

Por último, lamentó lo que considera un trato desigual hacia el blaugrana Lamine Yamal. "Ya estamos acostumbrados: pasa algo con Lamine, que tiene que volver a casa por una lesión, y salen todos los medios con críticas superlativas, pero si ocurre con otro se pasa de puntillas", zanjó.