Lautaro Martínez: "El partido de hace dos años está en el pasado"

El futbolista argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, ha dicho que "está en el pasado" su eliminación en marzo de 2024 en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid, oponente al que volverá a enfrentarse este miércoles (21.00 horas) con distinto entrenador, pero abogando por mostrar "fuerza".

"El partido de hace dos años está en el pasado. Jugamos aquí y sabemos qué pasó, ahora nos centramos en mañana. Estoy convencido de que el equipo tiene fuerza para ello, nos enfrentamos a rival importante y tenemos que llevarnos los puntos a Milán porque son importantes", exclamó Lautaro este martes en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

Luego alabó el rendimiento de los rojiblancos en esta temporada porque "es un rival grande" y también su apoyo en casa. "Sus aficionados son fuertes y animan con intensidad, ya lo vivimos hace dos años", recordó. El Inter llega a Madrid tras haber caído en un derbi ante el AC Milan. "El domingo perdimos, pero ya estamos pensando en el partido de este miércoles, que será importante para nosotros", apostilló.

Por ello, dijo que "será importante marcar" para ayudar al equipo a salir con victoria del Metropolitano. "Trataré de dar lo mejor de mí, como siempre. Para el delantero marcar es algo especial. Antes decían que no marcaba en Champions, pero mucho en la Serie A; ahora al revés... Estoy tranquilo y feliz", confesó el delantero argentino.

Preguntado por su relación con su compatriota Julián Álvarez, aseguró que se encuentra en "un gran momento" y que hablan "mucho", especialmente en las convocatorias con la selección argentina; aunque nunca de "su futuro sino del presente". "Tenemos una relación muy bonita. Va a ser padre dentro de poco y estoy feliz por él", expresó.

Precisamente, en la 'Albiceleste' coinciden varios jugadores del cuadro rojiblanco y conversan "mucho" sobre el Atlético, así que esta cita correspondiente a la jornada 5 de la liguilla será "especial" para varios de sus protagonistas. "Seremos rivales, cada uno defenderá su camiseta, pero tras el partido seguro que hablaremos", aseveró Lautaro.

Además, fue preguntado sobre el también argentino Diego Pablo Simeone, entrenador colchonero e incluido en rumores para una posible llegada al banquillo del Inter, ante lo cual afirmó que esa realidad "seguramente sea un deseo". "Venimos escuchando mucho tiempo de esto por la buena relación que hay, pero todo será decisión de él", manifestó.

"POR LO QUE HA DEMOSTRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL ATLÉTICO TIENE LA CALIDAD NECESARIA PARA LLEGAR LEJOS"

Por su parte, el técnico rumano Cristian Chivu situó al Atlético entre los equipos más destacados de esta Champions League: "Por lo que han demostrado en los últimos años, tienen la calidad necesaria para llegar lejos". Igualmente auguró un "muy difícil" partido para este miércoles por la complejidad de jugar como visitante en el estadio colchonero.

Además, su equipo llega tras esa dura derrota en el derbi milanés. "Mañana es otra competición. Lo bonito del fútbol es que después de una derrota, puedes demostrar que el resultado fue injusto porque contra el AC Milan estuvimos bien, nos faltó lucidez de cara al gol", comentó Chivu.

"Veo el vaso medio lleno. Me quedo con la madurez, la actitud de no sufrir demasiado y de tener el balón, pero está claro que nos falta algo en los duelos directos", dijo en alusión a las derrotas de esta temporada ante el mencionado Milan, contra el Napoli y frente a la Juventus.

Al igual que el 'Cholo' Simeone, no quiso dar pistas sobre el once que pondrá de titular. Sí indicó que Marcus Thuram, lesionado recientemente, "entrenó bien". "Tenemos que estar pendiente porque vuelve de lesión, pero ya está jugando bien aunque le falta un poco en el físico", concluyó.