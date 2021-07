La Lazio condena las amenazas de la afición a Hysaj por cantar 'Bella Ciao'

"No nos dejaremos intimidar por quienes utilizan tonos violentos y agresivos"

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La SS Lazio ha asegurado que no se dejará intimidar por sus aficionados que usen un tono "violento y agresivo" hacia la entidad o sus jugadores, en una enérgica respuesta contraria a las amenazas sufridas, delante del hotel de concentración del equipo, por el nuevo jugador Elseid Hysaj tras cantar, delante de sus compañeros, el himno 'Bella Ciao'.

"La Società Sportiva Lazio condena enérgicamente la vergonzosa pancarta contra el jugador Elseid Hysaj. No es el primer episodio de este tipo. Nunca estaremos del lado de los que niegan los valores del deporte", aseguró el club romano en un comunicado.

Además, aseguran que "sin demora" ayudarán y estarán siempre del lado del jugador internacional albano y de todos los demás jugadores involucrados en el stage de pretemporada del equipo de las últimas semanas.

Las amenazas de parte de la afición de la Lazio se produjeron mediante una pancarta situada en Roma con el lema 'Gusano, Lazio es fascista'. Además, algunos aficionados se personaron frente al hotel de concentración del equipo, que está preparando la temporada 2021/22, y el club tuvo que tomar parte para calmar los ánimos.

"Nos distanciamos claramente de quienes quieren explotar este evento que perjudica al equipo, a todos los aficionados de la Lazio y al club con fines políticos", prosigue el comunicado de denuncia de la entidad.

En este sentido, dirigido a aquellos que intentaron agredir al jugador, asegura el club que no se dejará "intimidar". "No nos dejaremos intimidar por quienes utilizan tonos violentos y agresivos: para ellos no hay espacio en nuestro mundo que se inspire en los saludables valores deportivos de lealtad y competencia, respeto mutuo y convivencia civil", concluyó el club.

Elseid Hysaj es uno de los nuevos fichajes de la Lazio para esta nueva temporada, llegando libre procedente del Nápoles, club en el que coincidió, y siendo jugador clave, con el nuevo entrenador de los 'biancocelesti', Maurizio Sarri.

Como parte de las novatadas, los jugadores de la plantilla del club pidieron a Hysaj, internacional con Albania, que cantara subido a una silla y, el jugador, optó por el 'Bella Ciao', himno de resistencia antifascista en Italia y popularizado últimamente por la serie española 'La Casa de Papel'.