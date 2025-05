El Leganés busca agarrarse al milagro en Gran Canaria y Celta y Rayo se baten por la Liga Europa

Alavés, Espanyol y Getafe quieren asegurar su permanencia y Osasuna y Mallorca, asaltar puestos continentales

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés, que visita a la desahuciada UD Las Palmas, tratará de esquivar este domingo el descenso en la trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports a costa de meter en problemas a Deportivo Alavés, RCD Espanyol o Getafe CF, mientras que el RC Celta y el Rayo Vallecano se enfrentan en un duelo clave por Europa, con CA Osasuna y RCD Mallorca a la espera de cualquier tropiezo.

En el Estadio de Gran Canaria, donde los locales vivirán su último duelo de Primera en casa antes de descender a LaLiga Hypermotion, el cuadro pepinero necesita una victoria que le mantenga con vida, aunque solo eso no basta. Para no bajar matemáticamente, los de Borja Jiménez, que acumulan 34 puntos, deberán ganar y que no lo hagan Alavés (38), Espanyol (39) o Getafe (39). Si pierden o empatan, estarán descendidos.

Mientras, los vitorianos acuden al José Zorrilla para medirse con otro rival ya matemáticamente hundido, el colista Real Valladolid, que tratará de despedir su temporada en casa con un triunfo que ponga fin a una serie de diez derrotas consecutivas. Con una victoria, el 'Glorioso' estará salvado, mientras que un empate le bastará si empata o pierde el 'Lega'.

Los otros dos implicados en las cuentas del descenso, Espanyol y Getafe, visitarán a dos equipos sumidos todavía en la pelea por competiciones continentales, Osasuna y Mallorca. Los pericos, invitados involuntarios en la fiesta del campeonato del FC Barcelona en Cornellà, su cuarto tropiezo seguido, seguirán en Primera si ganan este domingo o si empatan los dos encuentros que quedan. Una situación idéntica para el cuadro azulón, que acumula las mismas 39 unidades.

Enfrente, sus dos rivales no quieren cejar en su lucha por Europa. Con el quinto puesto de Liga de Campeones y la sexta plaza casi cerrados para el Villarreal (64) y el Real Betis (59), que este fin de semana se medirán a equipos de entidad como el Barça y el Atlético de Madrid, las otras tres posiciones continentales están en juego.

Ahora mismo, el RC Celta (52) ocupa el séptimo lugar de la tabla, y lo defenderá pase lo que pase este domingo en ABANCA Balaídos ante el Rayo Vallecano (48), octavo en zona de Conference League, aunque un triunfo madrileño agitaría la lucha por ese último puesto de acceso a la Liga Europa; en la última fecha, los gallegos visitarán al Getafe, mientras que el conjunto de Iñigo Pérez recibirá al Mallorca.

Todo en un duelo en el que los de Claudio Giráldez, que buscan volver a Europa nueve años después, no tendrán al lesionado Carl Starfelt y para el que Jailson es duda. El equipo rayista, por su parte, acudirá a Vigo sin Abdul Mumin y Jonathan Montiel y con la duda de Sergio Camello.

Pendientes de lo que suceda en Balaídos estarán Osasuna y Mallorca. Los navarros, que manejan los mismos 48 puntos que el Rayo, esperan superar al Espanyol y un favor de los gallegos para auparse a esa codiciada octava plaza, y afrontarán el partido con la única duda de Rubén García. Será el último encuentro en El Sadar de Vicente Moreno, que esta semana anunció que no continuaría el próximo curso en el club rojillo.

También aspira a ese octavo puesto el cuadro balear, que se enfrenta al Getafe y que, con 47 unidades, está a solo una de los madrileños y de los pamploneses. Jagoba Arrasate no tendrá a disposición a los lesionados Abdón Prats y Chiquinho y tendrá las dudas de los tocados Manu Morlanes, Takuma Asano, Robert Navarro y Antonio Lato.

Más lejos de Europa, a tres puntos, está el Valencia (45), que recibirá en Mestalla a un Athletic Club que ya garantizó su presencia en la próxima 'Champions'. Después de pasar apuros durante gran parte de la campaña, los de Carlos Corberán albergan todavía opciones continentales, aunque para eso tendrán que vencer y que no lo hagan Rayo, Osasuna y Mallorca. Con ello, llegarían vivos a la última fecha.

La Real Sociedad (43), por su parte, se enfrenta al salvado Girona FC (41) con remotas esperanzas europeas, a cinco puntos. En la despedida del Reale Arena de Imanol Alguacil, los donostiarras esperan dejar atrás una serie de seis encuentros sin conocer la victoria para volver a ganar en casa casi dos meses después. Los catalanes, mientras, quieren dar continuidad al triunfo ante el Real Valladolid.

--HORARIOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA EA SPORTS.

-Domingo.

Atlético de Madrid - Real Betis. Cordero Vega (C.Cántabro) 19.00.

FC Barcelona - Villarreal CF. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.00.

RC Celta - Rayo Vallecano. Pulido Santana (C.Las Palmas) 19.00.

Valencia CF - Athletic Club. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 19.00.

RCD Mallorca - Getafe CF. Hernández Hernández (C.Las Palmas)19.00.

Real Sociedad - Girona FC. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19.00.

Sevilla FC - Real Madrid. Busquets Ferrer (C.Balear) 19.00.

Valladolid - Alavés. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 19.00.

UD Las Palmas - CD Leganés. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00.

CA Osasuna - RCD Espanyol. Hernández Maeso (C.Extremeño) 19.00.