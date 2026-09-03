Legends y Aficiones Unidas se alían para acercar la experiencia del museo a las peñas durante la temporada 2026-27

José Hidalgo, presidente de Aficiones Unidas, y Alberto Díaz, CEO de Legends. - LALIGA

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Legends, The Home of Football' y Aficiones Unidas han alcanzado un acuerdo de colaboración para la temporada 2026-27 con el objetivo de acercar la experiencia del museo a las peñas, federaciones de peñas y aficionados de toda España.

Según un comunicado, la alianza permitirá aprovechar la amplia red de Aficiones Unidas para "facilitar que los seguidores que se desplacen a Madrid durante la temporada puedan incorporar a su visita una experiencia vinculada a la historia y la cultura del fútbol".

Esta colaboración fue firmada este jueves por José Hidalgo, presidente de Aficiones Unidas, y Alberto Díaz, CEO de Legends, y se extenderá a lo largo de toda la temporada deportiva. En virtud de este acuerdo, los miembros de las peñas integradas en Aficiones Unidas podrán beneficiarse de descuentos especiales en las entradas de Legends, sujetos a fecha, sesión y disponibilidad: 40% de descuento para grupos de 20 personas o más, un 30% para grupos de entre 10 y 19 personas y un 20% para entradas individuales.

"Las peñas forman parte de la esencia del fútbol y representan una manera única de vivirlo y transmitirlo generación tras generación. Este acuerdo nos permite acercar Legends a aficionados de toda España y hacer que quienes visiten Madrid durante la temporada puedan disfrutar también de un espacio que recorre la historia, la emoción y los grandes momentos de este deporte", destacó Alberto Díaz.

Por su parte, José Hidalgo afirmó que "las aficiones son el alma del fútbol, y por eso este acuerdo es tan especial". "Queremos que nuestros peñistas tengan acceso privilegiado a un espacio que preserva la historia del fútbol y sus grandes momentos. Es un paso más en nuestra misión de ofrecer experiencias únicas y seguir fortaleciendo el vínculo entre la pasión de las peñas y el legado del fútbol", comentó sobre un acuerdo que tendrá validez durante toda la temporada 2026-27.

Además de su presentación inicial y de las acciones coincidiendo con el inicio del campeonato, la colaboración prevé comunicaciones dirigidas específicamente a las aficiones de los clubes cuando sus equipos viajen a Madrid, así como iniciativas en periodos destacados en el calendario.