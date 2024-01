Leo Messi se lleva el premio The Best 2023

Archivo - El delantero argentino Leo Messi en una imagen con el Inter Miami - Carline Jean/Tns Via Zuma Press / Dpa - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Leo Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, se llevó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA al mejor futbolista masculino, el tercero que consigue el '10' tras los de 2019 y 2022, y pese a que no contaba el Mundial de Catar disputado el año pasado.

El jugador, que el año pasado también estuvo en las filas del Paris Saint-Germain francés, conquistó de una forma algo sorpresiva este reconocimiento, que une al Balón de Oro del pasado mes de octubre, por delante del delantero noruego Erling Haaland (Manchester City), que se perfilaba como el gran favorito por el triplete con su equipo y sus 52 goles en 53 partidos.

De hecho, el jugador de Rosario, que no acudió a la gala al igual que el atacante, acabó empatado a 48 puntos con el futbolista nórdico, resultando vencedor por haber sumado más primeras posiciones por parte de los capitanes de los combinados nacionales. La tercera plaza fue para el delantero francés Kylian Mbappé (PSG), segundo el año pasado y que sumó 35.

El centrocampista español Rodri Hernández, del Manchester City, terminó sexto en la votación con 24 puntos, siendo elegido en primer lugar tanto por Álvaro Morata, capitán de la selección, y como por el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Messi y Mbappé fueron las otras elecciones del delantero, y Haaland y el argentino las del técnico riojano.

Por otro lado, en el otro reconocimiento individual, el de 'Mejor Portero', el ganador fue también para un jugador del Manchester City, el brasileño Ederson, que se llevó por primera vez este premio al sumar 23 puntos y superar en la votación al belga Thibaut Courtois (20), del Real Madrid, y al marroquí Yassine Bounou 'Bono' (16), que este verano dejó el Sevilla para jugar en el Al Hilal saudí.

Finalmente, una espectacular chilena del brasileño Guilherme Madruga, del Botafogo de su país, le valió ser el ganador del Premio Puskas al mejor gol, mientras que los jugadores de la selección brasileña masculina se llevó el galardón al 'Juego Limpio'.